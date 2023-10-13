Росіяни обстріляли рятувальників у Нікополі: є поранені (фото)

Російські військові майже щодня атакують Нікополь на Дніпропетровщині. Сьогодні унаслідок повторного обстрілу поранено двох рятувальників.

За даними місцевого ДСНС, опівдні, коли рятувальники гасили пожежу, їх обстріляли окупанти. Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні.

«Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак, росіяни завдали повторного обстрілу», — йдеться у повідомленні.

Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні російські загарбники потужно вдарили по Покровську, відомо про одного загиблого та 13 поранених, зруйновано адмінбудинки.

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