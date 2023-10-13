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Події

Росіяни обстріляли рятувальників у Нікополі: є поранені (фото)

15:08 13 жовтня 2023
обстріл

Російські військові майже щодня атакують Нікополь на Дніпропетровщині. Сьогодні унаслідок повторного обстрілу поранено двох рятувальників.

За даними місцевого ДСНС, опівдні, коли рятувальники гасили пожежу, їх обстріляли окупанти. Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні.

«Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак, росіяни завдали повторного обстрілу», — йдеться у повідомленні.

Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні російські загарбники потужно вдарили по Покровську, відомо про одного загиблого та 13 поранених, зруйновано адмінбудинки.

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