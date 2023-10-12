У путіна закінчуються боєприпаси: експерти пояснили, чи загрожує диктатору крах фронту в найближчі місяці

Температура падає, зима наближається. З огляду на російську агресивну війну, українське населення та армія знову готуються до суворої холодної пори року. Але вона може виявитися менш драматичною, ніж минулого року, пише T-online.

Вже кілька тижнів Україна відтісняє російські війська, і є все більше ознак того, що фронт путіна руйнується. Найбільшим викликом для України, однак, залишається збереження нинішньої динаміки бойових дій, щоб росія не змогла розширити свої оборонні лінії. А взимку це стає ще складніше.

Тому не можна виключати, що взимку патова ситуація у війні закріпиться — як і минулого року, коли російський наступ провалився взимку. Холодна пора року також не буде легкою для росіян. Російські солдати будуть місяцями мерзнути в окопах, а їхні танки також застрягатимуть у багнюці в деяких частинах країни. Це знає і володимир путін. Саме тому лідер кремля поверне чуму в Україну найближчими тижнями: російські ракетні та безпілотні атаки на критично важливу інфраструктуру в Україні, щоб використати холод як зброю проти цивільного населення. Наступний град російських ракет очікується найближчими тижнями. Отже, зазначають журналісти, ситуація для України залежить від того, як розвиватиметься війна до фактичного настання зими.

На думку багатьох експертів, це логічний хід, оскільки: українському керівництву доводиться берегти солдатах і економити сучасну західній техніку — а путіну досить байдуже до людських втрат.

«Мова не йде про те, щоб прориватися через окопи і мінні поля у самогубний спосіб — це не мало б жодного військового сенсу, — сказав військовий економіст Маркус Кьопп у програмі ZDFheute live. — Україна робить обережний прогрес. Повільно, але з якомога меншими втратами».

Більше того, у вересні росія перекинула повітряно-десантні війська, елітні підрозділи в район Роботиного, щоб утримати тут фронт. За даними британської розвідки, ці підрозділи мали складатися з близько 10 000 елітних десантників у повному складі. Однак майже всі підрозділи, швидше за все, різко недоукомплектовані. Можна сказати: путіну потрібно залатати дірки. Це може бути пов'язано, головним чином, з тим, що українська артилерія в останні місяці здобуває перевагу. За словами економіста, Україна збиває російську артилерію в глибинці «десятками». Американські касетні боєприпаси особливо корисні в цьому відношенні. Чи стане це проблемою для путіна, ймовірно, залежатиме від того, чи зможе він вчасно отримати артилерійські боєприпаси, не в останню чергу з Північної Кореї.

Тим часом українське цивільне населення має готуватися до подальшого ракетного терору і терору з використанням безпілотників. Якщо українські збройні сили не досягнуть очікуваного прориву протягом наступних кількох тижнів, росія націлиться на цивільну інфраструктуру, особливо на системи електро- та теплопостачання. Навпаки, російське керівництво хоче виснажити не лише українське суспільство, а й Захід стражданнями людей в Україні. Тому цілком ймовірно, що росія буде зміцнювати свої лінії, мінувати більше територій. Будь-який перепочинок у війні допоможе росії в цьому.

Але політичні цілі путіна не завжди підпорядковуються військовій логіці. У будь-якому випадку, прийдешня зима ще раз перевірить волю України до опору.

«Я думаю, що навряд чи вдасться переконати населення сказати: „Гаразд, ми здаємося“, — сказав військовий експерт Крістіан Меллінг в інтерв'ю Stern.de. — Терор проти цивільного населення є частиною російської стратегії. Серед іншого, це може змусити українців спрямувати ресурси і увагу на захист людей. Україна тепер має більше безпілотників, більше західних систем протиповітряної оборони і більше ресурсів для відновлення інфраструктури».

Водночас Захід намагається посилити українську протиповітряну оборону. Україна з нетерпінням чекає на перехресні протиракети ATACMS зі США або Taurus з Німеччини. Ці крилаті ракети більшої дальності можуть атакувати російські лінії постачання і склади зброї на великій території. Це, в свою чергу, атаки на ракетні арсенали, які вдарять по українських містах, якщо їх не зупинити. Це може стати вирішальним для України, щоб звільнити більшу територію. Навіть і взимку.

Раніше повідомлялося, що у Європарламенті розповіли про стратегію ЄС щодо озброєння України у війні на виснаження.

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