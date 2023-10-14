14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці за григоріанським календарем: що було заборонено робити цього дня

Свято Покрова Пресвятої Богородиці українці традиційно відзначали 14 жовтня, проте з переходом ПЦУ на новоюліанський календар святкування змістилося на 13 днів раніше, тобто на 1 жовтня. Проте поки що Церква допускає як «нову», так і «стару» дату святкування. Тому цілком можна попросити і сьогодні Божу Матір про заступництво та допомогу — як своїй сім'ї, так і Українському Воїнству, якому Покрова також допомагає і оберігає.

Народні традиції дня

На Покрову одягалися в гарний одяг, йшли вранці у церкві та просили Заступницю про благополуччя для сім'ї. Колір Богородиці на іконах витримано у вишневих та синіх тонах, тому й жінки намагалися вишити собі сорочки до свята саме у цій гамі. На Буковині на Покрову також традиційно проводилося освячення води. Священик окроплював віруючих, які прийшли на Божу службу, також люди несли воду і додому.

На свято робилися добрі справи: церкву обдаровували іконами, голодували. Не забували і про братів наших менших — майстрували годівниці для птахів, шпаківні на зиму.

У багатьох селах після святкової служби в церкві йшли на цвинтар згадувати померлих, вистилаючи на могилах хрест із калини та барвінку.

Що заборонено робити на Покрову

Перша заборона — якщо сьогодні сумувати і нудьгувати, то такою ж для вас буде весь наступний рік. Тому чим веселіше ви проведете свято, тим щасливішим будете.

Тому можете привітати рідних та близьких зі святом хоча б листівкою чи коротким повідомленням.

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Заступниці! Пречиста Діво!

Ти вкрий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Україну,

Не дай їй знову впасти на коліна.

Народ наш просить захисту у Тебе,

Бо Ти — Цариця Землі та Неба,

Прийми нас знову під свій Покров,

Захисти нам Мати-Україну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін піднятися нам допоможи,

Країну вільну нам ти збережи!

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Вітаю з Днем захисників та захисниць України! Нехай на шляху до нашої перемоги супутниками будуть сила, високий професіоналізм, мужність, витримка та впевненість! Будь здоровий і щасливий!

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Вас вітаю, захиснику України!

Бажаю щастя нескінченного

І неба мирного над головою,

А в серці хай живуть добро, спокій і любов!

Друга важлива заборона — не можна відмовляти у гостинності. Якщо до вас прийшли гості, накрийте пишний стіл та проведіть з ними час. Чим пишніше стіл — тим більше грошей у вас буде наступного року.

Крім того, 14 жовтня забороняється :

важко працювати, займатися господарством, прибиранням, пранням, приготуванням складних страв

займатися ремонтом, будівництвом

сваритися, матюкатися

зловживати спиртним

позичати або просити у позику

стригти волосся, нігті, бороду і навіть митися (це потрібно зробити напередодні).

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