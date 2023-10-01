Покров Пресвятої Богородиці — 2023: що категорично не можна робити у святковий день і на які прикмети звернути увагу

У неділю, 1 жовтня, а не 13 жовтня, як у попередні роки, відзначається велике християнське свято — Покрова Пресвятої Богородиці, а також День захисників та захисниць України.

Як розповіла «ФАКТАМ» етнографиня, наукова співробітниця відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово) Лариса Полуянова, з днем Покрови пов'язано багато народних вірувань.

Вважалося, що якщо у цей день до дівчини засилали сватів, то їм не було заведено відмовляти — інакше на наступних можна було б чекати дуже довго. А весілля, зігране на Покрову, обіцяло щасливе життя молодій сім'ї. Весіллям обіцяло закінчиться і знайомство у святковий день дівчини та хлопця.

Є й погодні прикмети, пов'язані із цим днем. Так, журавлі, що відлетіли, віщували ранню і холодну зиму, а опале листя у дуба і берези (і не опале на вишні) — теплу. Також про теплу зиму свідчив південний вітер, а про морозну — північний. Якщо вітер протягом дня змінював напрями, то холодна пора року обіцяла бути нестійкою.

Сонячна та тепла погода у святковий день вважалася провісником затяжної осені. Звичайно ж, не завжди у жовтні було тепло, як зараз — міг і сніг падати. Пращури вірили, що якщо на Покрову не буде снігу, то не випаде він у листопаді та навіть у грудні.

У цей святковий день, втім, як і у багато інших, під забороною знаходилася важка робота. Більше того, їжу намагалися готувати напередодні, а на Покрову лише її розігрівали. Також не можна було займатися прибиранням чи рукоділлям, прати, рубати чи різати, працювати на городі.

Поганою прикметою вважалося позичати або брати у борг, бути грубим, лаятися, злословити і зловживати спиртним.

До речі, сьогодні відзначається ще й професійне свято педагогів. День вчителя припадає на першу неділю жовтня.

Фото з Вікіпедії

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