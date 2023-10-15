Розорять на ремонті: експерти назвали три «малолітражки», які не варто купувати на вторинному ринку

На вторинному ринку можно придбати недорогі та надійні автомобілі, які мають якісні інтер’єри та багато місця в багажниках. Але є й ненадійної моделі, які власникам постійно потрібно підтримувати у робочому стані.

Експерти провели дослідження й склали список з найменш міцних «малолітражок» на вторинному ринку, від яких варто триматися подалі, пише uamotors.com.ua.

Найгіршим варіантом для придбання у вживаному стані виявилася малолітражка Citroen C3 (2010−2016). Рейтинг надійності цієї моделі становив лише 53%, а головними проблемами були названі несправності кондиціонера та гальм.

Дещо краще справи йдуть у власників Ford Fiesta (2002−2008), надійність яких була оцінена в 65,5%. Основна скарга у бік таких машин стосується якості підвісок, кузова, а також вихлопної системи.

Замкнув трійку найгірших малолітражних автомобілів, від яких варто триматися подалі через високу кількість технічних несправностей, хетчбек Nissan Micra (2010−2016).

Рейтинг надійності цієї моделі дорівнював 66,4%, а найнеприємнішими проблемами були названі поломки підвіски і вихід з ладу електрики.

Раніше ми писали про 5 найгірших автомобілів відомого японського бренду, а також які легкові автівки з бензиновими двигунами експерти вважають ненадійними.

112

Читайте нас у Facebook та Instagram