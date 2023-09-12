Mercedes підкачав: експерти визначили шістку найненадійніших легкових автівок з бензиновими двигунами

Автоексперти складають різноманітні рейтинги, знайомлячи з позитивними чи негативними сторонами тієї чи іншої автівки. Наприклад, нещодавно було складено рейтинг невеликих позашляховиків, які вважають практичними і надійними.

Як пише mmr.net.ua, британське видання Whatcar.com та страхова компанія MotorEasy склали рейтинг надійності автомобілів, опитавши 25 тис. власників автівок з бензиновими моторами. Автомобілістів запитували про проблеми, з якими вони зіткнулися протягом року експлуатації машин.

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Антирейтинг найпроблемніших бензинових авто на вторинному ринку, які можна придбати й в Україні, виглядає наступним чином:

Opel Astra (2009−2015)

Хетчбек був визнаний одним із найненадійніших автомобілів з бензиновим мотором на вторинному ринку — з поломками в автівок зіткнулися 44% власників. Найчастіше водії скаржилися на несправність кондиціонера та двигуна, проблеми виникали з акумулятором, кузовом, електрикою, вихлопною системою, трансмісією та підвіскою. Їхній ремонт у сервісних центрах займав найчастіше один день, для 70% водіїв роботи обійшлися менш ніж у 300 фунтів стерлінгів (майже 14 тисяч гривень).

Mercedes C-Class (2014−2021)

46% власників моделі минулого покоління поскаржилися на численні проблеми із авто, насамперед, пов’язані з підвіскою. Також власники були змушені звертатися до сервісу через проблеми з електрикою та вихлопною системою. Для третини німецьких машин ремонт зайняв понад один тиждень. Середній чек становив менше 500 фунтів стерлінгів (23 тисячі гривень).

Nissan Qashqai (2014−2021)

Найпоширенішою проблемою стала несправність двигуна. Також британці скаржилися на акумулятор, електрику та кондиціонер. Третина респондентів зазначили, що їхні позашляховики відремонтували за один день і повністю безкоштовно, інші водії були змушені заплатити за роботи від 500 до 1500 фунтів стерлінгів (23−69 тисяч гривень).

Nissan Micra (2010−2016)

47% британських власників цього авто за останні два роки були змушені звертатися до сервісних центрів. Найчастіше це сталося через проблеми з підвіскою та електричними системами. Зазвичай роботи з ремонту моделі тривали менше тижня. Середній чек — близько 300 фунтів стерлінгів (14 тисяч гривень).

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Skoda Octavia (2004−2013)

На цю автівку скаржилися 47% респондентів, згадуючи про різні проблеми, пов’язані з акумулятором, двигуном, електрикою та підвіскою. На безкоштовний ремонт за гарантією змогли розраховувати лише 9% учасників опитування. Роботи були проведені оперативно і більшість водіїв змогли забрати свої Skoda Octavia вже наступного дня. Середній чек за ремонт — 300 фунтів стерлінгів (14 тисяч гривень).

Mini (2007−2014)

Скарги на ці автомобілі виникли одразу у 48% респондентів. Головна претензія — збої в електроніці, а також несправність двигуна. Зазвичай роботи обходилися водіям менш ніж у 200 фунтів стерлінгів (трохи більше 9 тисяч гривень). Однак при цьому ремонтувалися машини досить довго — понад один тиждень.

Раніше експерти назвали найпопулярніші на вторинному ринку автівки, які українці найчастіше купували у серпні цього року.

Фото Pixabay

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