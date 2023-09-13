Тримайтесь від них подалі: названо 5 найгірших автомобілів відомого японського бренду

Незважаючи на те, що автомобілі Toyota є синонімами надійності і часто посідають високі місця у різноманітних рейтингах, деякі з них можуть неприємно здивувати своїх власників.

Причому особливо тоді, коли вони придбані на вторинному ринку з великим пробігом.

Американське видання SlashGear розкрило список з 5 таких машин. При їх купівлі заокеанські журналісти радять бути обережними, а по можливості навіть триматися від них подалі, пише «Автотема».

Corolla (2009)

Corolla — один з найнадійніших автомобілів в лінійці Toyota, що випускається вже майже 60 років. За такий довгий термін у цієї моделі був як мінімум один невдалий рік — 2009-й, коли у рядного 4-циліндрового двигуна сімейства виявилися серйозні проблеми з підвищеною витратою олії. Крім того, такі машини страждали від виходу з ладу водяних насосів, що призводило до перегріву двигунів і подальших дорогих ремонтів.

«Вишенькою» на торті стали кілька відгукних кампаній, одна з яких була пов’язана із «залипанням» педалі газу, а інша з електродвигуном склопідйомників, схильним до займання.

RAV4 (2019)

Ще один несподіваний учасник цього антирейтингу започаткував п’яте покоління популярної лінійки кросоверів компанії. Машину називають одним з кращих втілень RAV4 в історії, хоча автомобіль 2019 випуску зібрав за собою шлейф з багатьох проблем. Саме такі RAV4 увійшли до ТОП-3 найненадійніших автомобілів за версією порталу Car Complaints. Головна скарга їх власників стосувалася сильного розгойдування під час їзди трасою. Водії повідомляли про неї в середньому вже після 5 тисяч кілометрів пробігу після покупки.

Другим найпоширенішим дефектом у випадку з цим кросовером стали протікання даху, коли вода потрапляла до салону через кліпси кріплення рейлінгів.

Camry (2007)

Головна претензія до цього преміального седану лежить в області надмірної витрати олії, яка починає виявлятися на пробігах понад 150 тисяч кілометрів. Другим і третім серйозним мінусом моделі журналісти зі США назвали дратівливі стукіт двигуна та деформацію матеріалу передньої панелі.

Avalon (2012−2015)

Увійшов у анти-ТОП і флагманський седан з єдиною серйозною проблемою, яка була пов’язана з його безпекою. Йдеться про систему запобігання зіткнень PCS, яка спрацьовувала, коли радар плутав сталеві шарніри або пластини на проїжджій частині з іншими автомобілями, різко зупиняючи машину без необхідності.

Аварійне гальмування таких машин провокувало ДТП з іншими учасниками дорожнього руху, спричинивши велике відкликання, в якому проблему усунули лише у 84% автомобілів. Інші досі їздять дорогами і створюють загрозу для інших учасників руху.

Sienna (2007)

На відміну від багатьох інших моделей Toyota тих років, які страждали від «масложора», Sienna уникла цієї проблеми, але мала інші, часом дуже дивні і безпечні несправності. Зокрема, в таких машинах можна було вивести селектор трансмісії з положення паркінг навіть без натискання на педаль гальма, а вузол, призначений для кріплення запасного колеса, був схильний до корозії, що створювало ризик від’єднання від нього «запаски» під час руху.

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