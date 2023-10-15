Жизель Бюндхен стала новим обличчям бренду Frame й вразила розкішними образами

Популярний бренд одягу Frame оголосив супермодель Жизель Бюндхен своїм новим обличчям. Оскільки бренд вступає у своє друге десятиліття, це партнерство знаменує собою новий початок для лейблу. Бюндхен, яка нещодавно вперше відверто розповіла про проблеми у сім'ї, була першою жінкою, про яку подумав співзасновник фірми Ерік Торстенссон. Frame об'єднав спільноту, яка не лише любить моду, але й базується на автентичності — образі, який безпосередньо відображає Жизель. Її життя, філософія, кар'єра, турбота про землю та уважність до своїх вчинків поділяють багатогранну природу бренду Frame, одяг якого не лише якісний, але й такий, що легко інтегрується у ваш стиль життя, пише https://www.lofficielusa.com/.

«Це не просто нове десятиліття для Frame, це нова ера; осінь — це справжнє втілення творчого бачення бренду, яке ми мали, коли починали, і для мене не може бути більшої живої ікони в нашій компанії, ніж Жизель, — заявив Торстенссон. — Вона більше, ніж модель; вона підприємець, мати й людина, яка піклується про навколишнє середовище, яка втілює здоровий спосіб життя і вдумливість з неймовірною робочою етикою і невимушеним стилем. Працювати з нею — це честь для мене і мрія, яка здійснилася для бренду».

Жизель ідеально втілює образ нової жінки Frame: висока мода, розслаблений спосіб життя та джинсовий стиль

Як обличчя бренду Жизель також знялася для рекламної кампанії Frame на осінь-зиму 2023 року. Новий візуальний наратив кампанії ще більше підтримує нову творчу еру бренда, зображуючи триптих трьох ідентичностей, які визначають нову жінку Frame: висока мода, розслаблений спосіб життя та джинсовий стиль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарні моделі Наомі Кемпбелл, Жизель Бюндхен і Емілі Ратаковські знялися в рекламі нової колекції спідньої білизни від Victoria's Secret.

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