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Неможливо впізнати: 42-річна супермодель Жизель Бюндхен вперше після розлучення з’явилася на обкладинці журналу

20:15 28 лютого 2023
Жизель Бюндхен

Супермодель Жизель Бюндхен знялася для італійського модного журналу Vogue. Але через складний макіяж, щоб впізнати її, потрібно добре придивитися.

Для номера, який виходить 28 лютого, Бюндхен одягнула червону сукню з прозорими рукавами-метеликами від Valentino. Нігті й губи в тон та вогненно-руде волосся й тонкі брови завершують яскравий образ. На Жизель сережки від Kenneth Jay Lane та браслети від Patricia von Musulin. Її шкіра переливається майже білим кольором, а нафарбовані в темних тонах очі створюють різкий контраст.

У серії фотографій «у новому образі», за словами журналу, Бюндхен постала з різноманітними цікавими зачісками. Наприклад, з платиново-русявим каре. На цій світлині вона у світло-блакитній сукні-піджаку від Thom Browne. Величезний бант у горошок ззаду стає деталлю, що привертає увагу.

На іншому фото супермодель з чорним волоссям до підборіддя. На ній спідня білизна, шовкові панчохи до колін та тренч Givenchy. Широкий зелений ремінь з привабливою пряжкою привертає увагу до її тонкої талії. На іншому знімку вона з рудим волоссям в гладкій зачісці, у чорній сукні, що облягає тіло, та чорній шкіряній куртці Saint Laurent.

Ще один образ — прозоріша сукня Dolce & Gabbana без бретелей, що облягає тіло. Жизель також позує в кучерявій оранжево-рудій перуці, в чорній сукні без бретелей від Off-White і з привабливим золотим намистом, сережками й браслетами в тон.

Зйомка для обкладинки відбулася після того, як Жизель Бюндхен розлучилася з чоловіком минулого року. Після 13 років спільного життя вона та зірка футболу Том Бреді розлучилися. Пара була разом з 2006 року, а одружена з 2009 року. У грудні того ж року народився син Беньямін. Через три роки народилася донька Вівіан. У Тома Бреді також є син Джон Едвард Томас Мойнахан від попередніх стосунків з актрисою Бріджит Мойнахан.

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Фото Vogue

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