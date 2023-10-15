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Донецькі морги переповнені росіянами, медики остерігаються розповсюдження інфекцій, — ЦНС

18:31 15 жовтня 2023
Російський військовий у моргу

Рішення російського військового керівництва про штурм Авдіївки призвело до того, що у зведеннях Генштабу ЗСУ у графі про кількість знищеної живої сили ворога за добу знову з'явилися майже чотиризначні цифри .

Це спричинило переповненість моргів у Донецьку, повідомляє Центр національного спротиву.

«(У моргах. — Авт.) критично не вистачає місця, тіла оккупантів складають у коридорах та у дворах», — йдеться у повідомленні.

Медики на окупованій території б'ють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають у коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.

У свою чергу так звані Z-волонтери кинули клич у мережі допомогти з придбанням мішків для трупів.

«Допоможіть, будь ласка. Купіть від себе мішки хтось може. Вони дуже потрібні. У Донецьку це справжній дефіцит»
- поскаржилася така собі Наталя Хім.

Раніше стало відомо, що на масовий (і незаконний) могильник для трупів російських окупантів перетворили анексований Крим.

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