За добу ЗСУ «відмінусували» майже 900 окупантів та близько 60 одиниць техніки: де на фронті було найгарячіше

Протягом минулої доби російський ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом минулої доби на фронті відбулося близько 60 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області. Тут наші захисники відбили 7 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Втрати ворога:



Тим часом експерти американського Інституту вивчення війни в своєму щоденному зведенні зазначають, що 14 жовтня українські сили продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України та просунулися на захід від Донецька. На кадрах з геоприв'язкою, опублікованих 14 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північ від Мар'їнки (на захід від Донецька).

Російський блогер заявив, повідомляють експерти, що українські війська незначно просунулися на захід від Роботино (10 км на південь від Оріхова) у бік Рівного (24 км на південний захід від Оріхова) у Запорізькій області.

Експерти також зазначають, що геолоковані кадри, показують, що російські війська трохи просунулися на північ та південь від Авдіївки. Деякі російські джерела заявили 13 та 14 жовтня, що українські оборонні укріплення є серйозною загрозою наступу росії в районі Авдіївки.

Росіяни мають проблеми з медичною підтримкою, що також перешкоджає російському наступу в районі Авдіївки. Одне російське джерело заявило 12 жовтня, що в окупованих Горлівці та Донецьку спостерігається нестача хірургів, і закликав російських лікарів поїхати на фронт, щоб допомогти лікувати поранених російських солдатів.

Представник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун аналогічно заявив 14 жовтня, що більшість російських втрат на авдіївському напрямку пов'язані з неякісною медичною допомогою та непрацездатністю місцевих лікарень.

Як відомо, російські окупанти з 10 жовтня ведуть наступальні дії на Авдіївському напрямку. Початок штурму виявився невдалим. ЗСУ спалили велику кількість ворожої техніки. Експерти вважають, що росіянам необхідно продемонструвати хоча б якісь успіхи на кінець 2023 року. Тому вони обрали Авдіївку для одного з головних ударів з метою влаштувати «котел» українським підрозділам.

Крім того, захопивши Авдіївку, росіяни надалі змогли б вирішити питання Мар’їнки, яку досі не можуть взяти.

За інформацією генерала Сирського, ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилася. Противник відновився і розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, і на Куп'янському напрямку. Ідуть важкі бої. Головна мета росіян — розгром угрупування ЗСУ, оточення Куп'янська та вихід на кордон річки Оскол. Щодня противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по наших позиціях.

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