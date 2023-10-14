Російські окупанти визначили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це кінець 2023 року — 31 грудня. Про таке начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив в ефірі Українського Радіо.

За його словами, Авдіївка, на підступах до якої лише минулої доби було відбито понад 20 атак ворога, перебуває під постійними артилерійськими і ракетними ударами. При цьому в місті досі залишається понад 1000 цивільних.

«Жодної стратегічної висоти їм (ворогу. — Авт.) не вдалося взяти. Дуже багато військ з тієї сторони. І всі ці свої невдачі на полі бою, вони зараз намагаються компенсувати великою кількістю авіаракетних та артилерійських ударів по місту. Місто дійсно стирають», — констатував Барабаш.

Він пояснив, що для Сил оборони Авдіївка стратегічно важлива своїм розташуванням і близькістю до Донецька (понад 6 кілометрів).

«Чому для них (ворога — Авт.) це важливо? По-перше, вони хочуть захопити ці висоти. Не дати можливості нам контролювати дуже серйозну ділянку фронту біля Донецька. Це понад 50 кілометрів лінії фронту. Це дуже багато. Тим більше це лінія фронту, яка наближена до Донецька. По-друге, це все-таки трохи відвернути увагу і не дати можливості перекинути наші сили на інші напрямки», — розповів очільник адміністрації міста.

Нагадаємо, що на думку українського експерта, головною метою штурмів Авдіївки є відсунути українську артилерію якомога далі від Донецька. А для цього місто можуть знищити зовсім.

Фото Офісу президента

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