Занурювали головою у вигрібну яму: відео зі знущаннями з школяра на Одещині шокувало мережу (відео 18+)

Поки в Києві продовжується серія загадкових суїцидів серед молоді, на Одещині стався шокуючий випадок знущання над неповнолітнім з боку його однокласників.

У село Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району учні 7−8 класів змусили хлопця оголити статеві органи, а потім засунули його голову у вигрібну яму. Все це знімали на телефон.

Як розповіла в мережі очільниця громадського об'єднання «Культура демократії» Олена Ротарі, обидва кривдники є синами вчительки цієї школи, тому мама ображеного хлопчика не стала подавати заяву в поліцію.

Крім того, опубліковане в мережі відео відразу видалили із соціальних мереж і не хочуть надати розголосу (тим не менше, небайдужі встигли його зберегти).

Олена розповідає, що імовірно на грунті булінгу місяць тому у Вилковому також в Одеській області покінчила життя самогубством дівчинка.

Загалом же за 9 місяців до територіальних органів поліції на Одещині звернулось 10947 громадян, які повідомили про факти домашнього насильства. Серед потерпілих майже 600 дітей. Також, на жаль, було зареєстровано 58 кримінальних проваджень, пов'язаних із сексуальним насильством щодо дітей, серед них 8 зґвалтувань.

У коментарях до відео користувачі висловили обурення і закликали не залишати справу без відповіді.

Нагадаємо, раніше психолог пояснила, чому булінг впливає не лише на саму його жертву.

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