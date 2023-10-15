У Києві загинула ще одна дівчинка-підліток, яка випала з вікна багатоповерхівки: у мережі говорять про чергове самогубство

У Києві сталося ще одне підліткове самогубство. 12-річна дівчинка стрибнула з 22-го поверху на Оболоні.

Трагедія сталася сьогодні близько 12:00 години у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака.

В поліцію повідомили, що виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння. На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки, повідомили в поліції.

Раніше ми розповідали про самогубство молодої пари, а також писали про смерть двох студенток, які залишили на 26-му поверсі недобудови речі, мобільні телефони та передсмертні повідомлення близьким.

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