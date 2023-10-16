Наполегливі Близнюки та Раки досягнуть успіху, Тельцям доводиться розраховувати лише на себе: гороскоп на 16 жовтня 2023 року

Ранок понеділка, 16 жовтня, який розпочинає новий робочий тиждень з його порадами астрологів всім знакам зодіаку, за своєю енергетикою буде непростим часом. Негативні тенденції превалюватимуть, але зірки наполегливо радять перетворювати негативну енергетику на позитив, позбавляючись «чорних» думок. День вважається вдалим для ухвалення важливих та складних рішень, які тривалий час відкладалися «у скриньку».

Овен

Сприятливий день для спілкування. Він обіцяє нові можливості та цікаві зустрічі, контакти з людьми, у яких можна багато чого навчитися, та приємні сюрпризи. Можливе отримання важливих повідомлень щодо членів сім'ї або інших близьких вам людей, інформує Ukr.Media.

Можна обговорювати та вирішувати важливі ділові питання, у багатьох Овнів з'являться нові ідеї щодо роботи, розвитку кар'єри чи бізнесу. Можна укладати угоди: чуття вас не підведе, вони виявляться вигідними. Підходить день для покупок.

Телець

Сприятливий день для самостійної роботи та творчості. Чим би ви не займалися, розраховуйте насамперед на власні сили, бо навіть люди, які обіцяли вам допомогу, можуть підвести, і не з власної волі. Потрібна обережність у фінансових справах, бажано утриматися від незапланованих витрат та покупок.

Багато Тельців опиняться в центрі уваги, зможуть продемонструвати свої сильні сторони, зацікавити оточуючих своїми талантами та вміннями. Будьте обережні з тими, хто надто нав'язливо проявляє свою симпатію — від таких людей сьогодні не доводиться чекати нічого доброго.

Близнюки

День складається вдало і обіцяє успіхи в різних справах. Дійте рішуче і будьте наполегливими, у цьому випадку навіть найнесприятливіші обставини не завадять вам досягти бажаного. Імовірні вигідні покупки, деякі Близнюки придбають речі, які приноситимуть радість.

Вдалий день для пошуку союзників і однодумців. Є шанс зустріти людей, які не тільки поділяють ваші цілі, але й готові підказати, що потрібно зробити, щоб їх досягти. Буде можливість отримати корисні навички, не проґавте її.

Рак

День рішучих і ефективних дій. Якщо ви не станете витрачати час даремно (а цього, найімовірніше, і не захочеться), то багато чого досягнете. Добре братися за нові справи і проєкти, особливо ті, що вимагають акуратності, уваги до деталей. Ви не відволікаєтеся, навіть якщо навколо панують суєта і метушня, не припускаєтеся помилок.

Ви впевнені у своїй правоті, не погоджуєтеся на те, що вам не до душі, і не виявляєте надмірної поступливості там, де йдеться про щось дійсно важливе. Така позиція може не сподобатися оточуючим, але допоможе Ракам вирішити багато проблем.

Лев

Ранок може бути непростим, але засмучуватися не варто: вплив позитивних тенденцій посилюється щогодини, справи стрімко налагоджуються. У середині дня з'явиться можливість поспілкуватися з цікавими, незвичайними людьми, які дадуть відмінні поради, підкажуть, як подолати труднощі, що виникли.

Друга половина дня тішить грошовими надходженнями. Буде можливість укласти вдалі угоди, вигідно вкласти гроші у свій чи чужий бізнес. Багатьом Левам пощастить у коханні, зміни на краще в особистих відносинах не забаряться.

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Діва

Приємний спокійний день щедрий на приводи для радості. Діви налаштовані оптимістично. Дрібні труднощі вас не засмучують, а значних проблем не виникає. Можливі успішні поїздки; вони складуться особливо добре, якщо ви вирушите в дорогу разом із родичами чи іншими близькими людьми.

Сприятливий день для навчання та занять, що сприяють розширенню кругозору. Ви зможете не просто дізнатися багато нового, а отримати інформацію, яка незабаром стане в нагоді. Вечір — слушний час для складання планів.

Терези

Сприятливий день для відпочинку. Буде можливість розслабитися, відновити сили, зайнятися справою, яка вам до душі, і просто приємно провести час. Терезам бажано утриматися від спонтанних покупок і великих витрат — ви занадто охоче розлучаєтеся з грошима, а зараз робити цього не варто було б.

У другій половині дня ви подумки повернетеся до якихось подій минулого, зрозумієте, у чому помилялися, але не станете журитися і засуджувати себе, а просто зробите правильні висновки. Буде можливість щось виправити, і ви її не проґавите.

Скорпіон

Прекрасний день для вирішення будь-яких питань, навіть найскладніших. Ваша інтуїція дуже гостра, на її підказки можна покластися у всьому. Діючи рішуче, ви можете досягти того, що виявилося не під силу представникам інших знаків. При цьому ваші здобутки не залишаться непоміченими, тому недоліку в компліментах і захоплених поглядах не буде.

У Скорпіонів можливі романтичні захоплення, не виключений початок нових серйозних відносин. Ви на багатьох справляєте сприятливе враження, а самі голови не втрачаєте.

Стрілець

Успіх супроводжує вас у всьому, чим ви займаєтеся, тому можна братися за найважчі справи, вирішувати складні завдання. З'являться нові ідеї, реалізація яких допоможе змінити на краще і життя, і життя близьких. Ви готові взяти на себе відповідальність за інших і не втрачаєте можливості підтримати тих, хто цього потребує.

У Стрільців можливі зустрічі з людьми, досвід яких виявиться вам дуже корисним. Не соромтеся просити поради та слухайте їх уважно: тямущі підказки допоможуть уникнути помилок та неприємних моментів.

Козоріг

Не хвилюйтеся через дрібниці — день може скластися дуже вдало, якщо ви збережете спокій і приймете зважені рішення там, де інші почнуть нервувати і метушитися. Намагайтеся уникати суперечок та конфліктних ситуацій, у міру сил згладжуйте гострі кути, тоді стосунки з близькими складатимуться цілком мирно.

Вдалий день для пошуку союзників і однодумців. Людей, які поділяють ваші погляди, можна зустріти і на лекціях та семінарах, і на розважальних заходах. Козорогам потрібно лише налаштуватися на спілкування і не приховувати своєї чарівності.

Водолій

Немає причин для хвилювань: дрібні проблеми, які можуть виникнути на початку дня, не варті того, щоб турбуватися, і незабаром вирішаться самі собою. Можна будувати плани, зокрема довгострокові. Важливо робити це самостійно, щоб ніхто не збив вас з пантелику, не завадив правильно оцінити ситуацію.

Водоліям бажано уникати конфліктів і суперечок, варто докласти зусиль, щоб зберегти мир у родині. У першій половині дня може бути важко знайти спільну мову з близькими, але потім зробити це все ж таки вдасться, повернуться гармонія і взаєморозуміння.

Риби

Вдалий день, який буде особливо плідним для тих, хто вирішить присвятити час творчості чи улюбленій справі. Одні Риби виявлять у себе таланти, про які раніше не здогадувалися, інші знайдуть несподіване застосування своїх здібностей; в обох випадках раді будуть не лише самі представники знаку, а й їхні близькі.

Бажано діяти відкрито, уникаючи навіть безневинних хитрощів — якщо вони будуть викриті, а це, швидше за все, станеться, ви опинитеся в незручному становищі. Вечір піднесе приємні сюрпризи, Риби отримають нагороду за якусь раніше виконану роботу.

Раніше астрологи називали п`ять знаків зодіаку, для яких середина жовтня буде досить складним періодом.

Фото Pixabay

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