На Авдіївському напрямку, де ворог намагається вщент зруйнувати Авдіївку, російська армія за підтримки авіації вела безуспішні штурмові дії, атакувавши також райони населених пунктів Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області — українські підрозділи відбили понад 15 атак ворога.

Загалом протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень, повідомляють в Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного — по зенітно-ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони та 5 артилерійських засобів противника.

За добу українські воїни знищили ще 860 окупантів — втрати російської армії сягнули 288 630 військових. Знищено 17 танків, 23 бойові броньовані машини, 44 артсистеми та більше 20 одиниць автомобільної техніки.

Фото Генштабу

В Інституті вивчення війни, аналізуючи стан справ на фронті, зазначають, що ЗСУ напередодні продовжили наступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області і трохи просунулися на південь від Бахмута, зокрема, до залізничної лінії на північ від Клещіївки. У свою чергу російські джерела повідомляли про атаки українських сил на південь від Бахмута на лінії Кліщіївка — Андріївка.

«Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили скористалися нещодавніми російськими контратаками на заході Запорізької області, щоб поступово просунутися в районі Копанів (5 км на північний захід від Роботиного), на схід від Нестерянки (10 км на північний захід від Роботиного) та біля Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Проте українські офіційні особи поки не прокоментували будь-який нещодавній наступ України на лінії Роботине — Новопрокопівка — Вербове (20 км на південний захід та 18 км на південний схід від Орєхова)», — йдеться у щоденному звіті Інституту.

У той же час російські війська продовжили наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, але поки не досягли подальших успіхів на тлі можливого зниження темпів російських операцій у цьому районі. у ISW поки що не виявили візуального підтвердження попередніх заяв про наступ росії в цьому районі або геолокованих кадрів будь-яких інших досягнень рфї. Російські джерела стверджують, що напередодні фіксувалося значно менше російських наступальних дій у цьому районі 15 жовтня порівняно з попередніми днями. Всупереч заяв рф щодо російського контролю над Авдіївським коксохімом, як визнав російський військовий блогер, ЗСУ, як і раніше, зберігають присутність на підприємстві.

«Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські війська не досягли бажаного негайного прориву, зазнали початкових високих втрат і зберігають, ймовірно, повільніші, ніж очікувалося, темпи просування», — зазначають аналітики.

Офіційний представник Таврійської групи військ України полковник Олександр Штупун стверджував, що темпи російських наступальних операцій під Авдіївкою знизилися і що з моменту активізації наступальних операцій у цьому районі 9 жовтня російські війська втратили понад 300 одиниць військової техніки та 3000 осіб особового складу. Втім, експертсхиляються до думки, що росіяни продовжать наступальні операції в цьому сповільненому темпі в найближчому майбутньому, що залишаться загрозою для українських сил у цьому районі, незважаючи на те, що зараз окупаційній армії навряд чи вдасться досягти вирішального прориву або оточити Авдіївку.

В інституті наводять слова українського військового оглядача, який зазначив, що російські війська проникли на українські фланги в районі Авдіївки та становлять значну загрозу українським позиціям, незважаючи на те, що вони навряд чи зможуть оточити Авдіївку у найближчому майбутньому.

«Окупаційна армія зосередила на лінії Авдіївка — Донецьк значне угруповання сил, що складається з частин 15 мотострілкових полків та 11 стрілецьких полків, і вже провела у цьому районі полкові наступальні операції. Таке російське угруповання, ймовірно, зможе витримати наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, якщо російське командування готове зазнати високих втрат, навіть якщо їх буде недостатньо для негайного прориву», — йдеться у звіті аналітиків.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв про загострення ситуації на Куп’янському та Лиманському напрямках, де ворог після завданих йому втрат відновився за два місяці та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Купьянському напрямку.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

154

Читайте нас у Facebook та Instagram