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Мета — Куп'янськ: окупанти перейшли в активний наступ на двох напрямках

14:38 14 жовтня 2023
Куп&#39;янськ

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Купьянському напрямку. Тривають важкі бої. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Military Media Center.

«Головна мета ворога — розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл. Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям. Втім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів», — розповів він.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 14 жовтня близько 7:00 ворог вчергове обстріляв смт Куп"янськ-Вузловий. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди.

«Вчора приблизно о 17:00 російські військові також обстріляли м. Куп"янськ. Зазнало пошкоджень цивільне підприємство. За попередніми даними, окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії та РСЗВ», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що російські окупанти визначили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це кінець 2023 року — 31 грудня.

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