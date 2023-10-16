У Овнів є шанс знайти нову роботу, а Левам треба проявити ділову активність: фінансовий гороскоп на 16 — 22 жовтня 2023 року

Третій тиждень жовтня з 16 по 22 число (нагадаємо, що середина другого місяця осені є не особливо сприятливим часом для п'яти знаків зодіаку) може стати вдалим періодом для деяких представників зодіакального кола у професійному та фінансовому плані.

Овен

Фінансова ситуація Овнів може змінитися несподіваним чином. Астрологи вважають, що є висока можливість знайти нову високооплачувану роботу завдяки друзям і знайомим. Тому важливо бути уважними та не боятися нових можливостей. Перед здійсненням покупок варто поцікавитися відгуками. Цей тиждень жовтня буде завершенням певного фінансового етапу, стверджує slovofraza.com.

Телець

На Тельців може очікувати сильна конкуренція, зміна середовища, нові досягнення та, безумовно, фінансові труднощі. Важливо не піддаватися емоціям, мати впевненість у собі та уникати витрачання грошей на шкідливі звички. Варто також робити покупки з розумом, щоб зміцнити фінансову впевненість у майбутньому.

Близнюки

Для Близнюків інтуїція може виявитися несподівано корисною у фінансових питаннях. Їй варто довіряти не лише на важливих нарадах, а й при виборі покупок. У кар'єрних питаннях важливо повністю розкрити свій потенціал та використати свої таланти. Близнюкам слід бути активними і не залишатися без діла.

Рак

Ракам рекомендується зробити перерву, оцінити свої досягнення та задуматися про майбутні плани. Можливо, їм варто подумати про підвищення кваліфікації чи зміну робочої посади, оскільки вони можуть стати більш затребуваними фахівцями. Але не варто поспішати на курси чи до начальства без попереднього планування. Роздуми про дії важливі, щоб уникнути марних витрат часу.

Лев

Левам рекомендується бути активними і не чекати, поки щось трапиться. Випадковість може не настати, і конкуренти можуть випередити вас у вигідних пропозиціях. Важливо дбайливо ставитися до своїх фінансів, стежити за станом рахунків і уникати прострочок платежів. Уважність до дрібниць допоможе підтримувати фінансову стабільність.

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Діва

Дівам, які мають амбітні проекти, радять не приховувати свої фінансові плани. Не потрібно стримувати свої амбіції, тому що на старті важливо зробити заяву про себе. Навіть значні витрати можуть бути виправданими, якщо вони сприяють майбутнім успіхам. П'ятниця може бути днем підвищених ризиків, тому важливо уважно зважувати свої дії та уникати необдуманих кроків.

Терези

У фінансовому гороскопі для Терезів робиться застереження від довіри хибним порадникам, енергетичним вампірам та токсичним людям, особливо коли йдеться про фінанси. Хоча благодійність може приносити Терезам користь, це буде так лише в тому випадку, якщо вона здійснюється розумно та обдумано. У п'ятницю, під впливом аспекту Меркурія та Сонця, можуть виникнути сильні протиріччя між фінансовою та любовною сферами життя, тому Терезам треба правильно встановити свої пріоритети.

Скорпіон

Скорпіонам, згідно з фінансовим гороскопом, цього тижня слід завершувати розпочате і, можливо, допомагати фінансово близьким людям. Втім, позики мають бути в розумних розмірах, щоб не потрапити до фінансової ями. Шкідливими порадниками для Скорпіонів можуть стати їхня власна пихатість і гординя, які можуть спонукати їх до нерозумних витрат або марнотратства. Ухвалення рішень слід здійснювати, спираючись на логічні аргументи.

Стрілець

У Стрільців на роботі та у фінансах можливі невеликі труднощі, але, на щастя, вони не повинні призвести до серйозних проблем. Проте експерти радять зміцнити віру у власні сили, виявити наполегливість і бути уважнішими. Цей період є сприятливим часом для розширення соціальних зв'язків та встановлення нових корисних ділових контактів.

Козеріг

Для Козерогів астрологи рекомендують цього тижня переглянути своє ставлення до успіху замість фокусування на накопиченнях. Перш ніж залучати процвітання у свій дім, варто позбавитися всього, що може перешкодити досягненню фінансових цілей: зламаних предметів, непотрібних речей, боргів і невпевненості. Початок цього тижня із ретельного прибирання може призвести до порядку не лише в домі, а й у фінансах.

Водолій

Для Водоліїв настає спокійний період, позбавлений стресів та різких стрибків. Все йде своїм звичайним ходом. У суботу можна зайнятися покупками та оновленням обстановки. Це гарний час для придбання нових меблів, одягу та насолоди смачною їжею. Також витрати на зміцнення відносин та прояв турботи про близьких можуть позитивно позначитися на житті. Не слід соромитися, даруючи подарунки своїй другій половинці.

Риби

Для Риб важливо прислухатися до порад та рекомендацій оточуючих, оскільки цінні поради можуть допомогти їм у складних ситуаціях. Проте варто фільтрувати отриману інформацію, щоб уникати необґрунтованої критики, яка може підірвати впевненість у собі та негативно вплинути на фінансове становище у майбутньому. П'ятниця вважається ризикованим днем, оскільки на цей момент Сонце з'єднується з Меркурієм.

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Фото Pixabay

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