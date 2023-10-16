Катар домовився з росією про повернення трьох українських дітей, яких насильно було вивезено до рф

У понеділок, 16 жовтня, офіційний представник Катару повідомив, що троє українських дітей, вивезених до росії, мають бути передані катарським дипломатам у Москві цього тижня. Після цього їх повернуть в Україну. Він заявив агентству Reuters, що Катар зумів створити механізм повернення українських дітей, яких росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна повернула додому ще 19 дітей — їх вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій нашої країни.

І цей механізм уже працює. Так, 13 жовтня Катар сприяв поверненню української дитини віком сім років, яка возз'єдналася зі своєю бабусею. Вони прямують в Україну через Естонію, розповів чиновник.

Щодо трьох дітей, яких Катар сподівається повернути в Україну цього тижня, то це двоє хлопчиків 2 і 9 років та дівчинка 17 років.

Державний міністр Катару з міжнародного співробітництва Лолва Аль Хатер підтвердила своє посередництво в окремій заяві та назвала репатріацію трьох українських дітей «лише першим кроком».

Чиновник, на умовах анонімності, повідомив Reuters, що короткий початковий список українських дітей, які підлягають поверненню, катарські дипломати отримали від дитячого омбудсмена росії марії львової-білової. Дипломати перевірили особу кожної дитини. Вони супроводжуватимуть дітей через кордон з Естонією, Латвією або білоруссю. Не виключено, що їх доправлять до Катару чартерним літаком, а потім повернуть в Україну.

Поки незрозуміло, скільком ще дітям росія дозволить повернутися в Україну з використанням катарського механізму.

Нагадаємо, українська влада звинувачує росію в насильницькому вивезенні щонайменше 20 тисяч дітей без згоди родичів або опікунів.

За час війни вдалося повернути в Україну близько 400 дітей.

Семирічний хлопчик, який возз'єднався зі своєю бабусею 13 жовтня, перебував у росії в дитячому будинку. Дитину розлучили з матір'ю.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента росії володимира путіна, звинувативши його у воєнному злочині — незаконній депортації сотень дітей з України.

Незабаром після цього постпред росії при ООН у Нью-Йорку василь небензя заявив, що його країна не перешкоджає дітям спілкуватися з родичами і друзями, хоч би де вони жили, і що батьки можуть звернутися по допомогу для возз'єднання сімей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мужність педагога та 16-річної дівчинки врятувала дітей від відправки в росію.

На фото в заголовку 7-річний український хлопчик, який є першою дитиною, звільненою згідно з новим механізмом, створеним Катаром з метою репатріації дітей з росії в Україну, сидить поруч зі своєю бабусею

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