Отримати фінансову допомогу Україні стало важче, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю агентству Reuters. За його словами, порівняно з квітнем, Україні довелося працювати вдвічі більше, щоб отримати обіцяну допомогу. Раніше повідомлялося, що Байден вирішив просити Конгрес про виділення багатомільярдної допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню в одному пакеті.

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«Я бачу велику втому, я бачу велику слабкість серед наших партнерів, — сказав він у кулуарах зустрічі Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Марракеші. — Вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває повним ходом».

Марченко пояснив такі настрої «геополітичними змінами та внутрішньополітичним контекстом у різних країнах». Зокрема, він послався на майбутні вибори в США і ЄС. Україна потребує західної фінансової допомоги, щоб закрити бюджетний дефіцит у 43 мільярди доларів наступного року. Минулого тижня переговори про це були затьмарені конфліктом між Ізраїлем та палестинським терористичним угрупованням ХАМАС.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували точку зору письменника Яна Валетова про те, чому російсько-українську війну «неможливо закінчити»: «Ці 600 днів не останні».

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