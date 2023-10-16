Український письменник і журналіст Ян Валетов, який раніше заявив, що потрібно готуватися до десятиріч протистояння з росією, поділився думками про те, що допоможе Україні здобути перемогу у війні.

«600 днів війни.

Варто додати ще 8 років із 14 по 22 роки. Але саме 600 днів минуло з моменту гарячої фази цього протистояння.

Цікаво, що відчуття сюрреалістичності того, що відбувається, не зникає. Чистий сюр.

Я не бачу жодних причин для цієї війни, окрім злої волі кремлівського карлика.

Я не бачу цілей цієї війни, окрім очевидного бажання кремля відновити імперію та захопити території. Колоніальна війна в 21 столітті — це божевілля, але вона йде — достатньо визирнути за вікно, щоб переконатися в цьому.

Я не бачу причин і цілей, а отже, не бачу термінів і закінчення цієї війни, причому закінчення у будь-якій формі.

Цю війну неможливо закінчити, тому що росіянам не вистачить сил знищити нас повністю, а в нас не вистачить сил знищити їх повністю.

Ми воюватимемо за звільнення окупованих територій, а вони за їх утримання.

Завзятості вистачить у обох сторін. Питання термінів залишається відкритим. Ця війна палатиме довго, а цілі її залишаться недосяжними, принаймні в тому ступені, що задовольнить сторони військового протистояння.

Ми не відступимо, а вони не здадуться.

Ми захищаємо своє, вони як завжди намагаються відібрати чуже. І я не бачу тут жодної можливості для компромісу, перемир'я чи мирної угоди.

Можу лише сказати, що переможе тут не найчисленніший, а найтехнологічніший. Тому надія на перемогу в мене пов'язана не стільки з героїзмом ЗСУ, скільки з постачанням далекобійних озброєнь, літаків, бронетехніки, дронів тощо.

Ми не можемо задавити їх масою, але за допомогою союзників та їх озброєнь можемо зробити так, щоб їхня армія спливла кров'ю без прямого дотику.

Нас арифметично набагато менше, але, дякувати Богу, у сучасних війнах зменшити кількість піхоти супротивника можна і без рукопашної.

У будь-якому разі ці 600 днів не останні у війні.

І ця війна не остання на планеті.

Осі Зла намалювалися. Ілюзій більше нема. Знищення кремлівського режиму, знищення режиму айятол, знищення режиму в Північній Кореї — дорога до можливого миру. Без вирішення цих проблем мир неможливий.

Мільйони людей у диктаторських країнах живуть у стані зомбі, і поки режими існують, світові загрожує небезпека згоріти в атомній війні. Поки режими існують, мир неможливий. Можливе лише тимчасове перемир'я та новий цикл кровопролиття слідом за ним.

Хто б мені сказав у 1991, що в 21 столітті моя країна вестиме антиколоніальну війну, я не повірив би.

Але зло не визнає прогресу. У зла своє обчислення часу, цілі та закони.

І, на жаль, мирного закінчення таких протистоянь немає.

Ми або переможемо у цій війні, або зникнемо, як держава, втративши ідентичність. Це не є питання територій. Це питання: бути чи не бути.

Отже, 600 днів кривавого протистояння вторгненню — це не межа. Це лише частина майбутньої війни на виживання.

Без оголошеної мети для них.

Із цілком зрозумілою метою для нас.

Якось так…" — написав він у Telegram.

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