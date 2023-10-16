Україна, Ізраїль і Тайвань в одному пакеті: Байден вирішив просити Конгрес про виділення багатомільярдної допомоги

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS заявив, що Джо Байден найближчими днями звернеться до Конгресу з новим проєктом закону про виділення військової допомоги Києву. При цьому Білий дім об'єднає в один пакет допомогу не тільки Україні, а й Ізраїлю, а також, найімовірніше, Тайваню. Нагадаємо, що внутрішньополітична боротьба між демократами і республіканцями в США призвела до того, що Конгрес Сполучених Штатів в останній момент ухвалив проєкт тимчасового федерального бюджету всього на 45 днів, а не на весь новий фінансовий рік, і без допомоги Україні.

Салліван зазначив, що сума, яку запросить президент буде «значно більшою за 2 млрд доларів».

За словами радника, президент Байден наступного тижня «проведе інтенсивні переговори з Конгресом». Він докладе всіх зусиль, щоб переконати конгресменів у необхідності схвалення нового пакета.

Включення до пакета Ізраїлю і Тайваню, на думку членів адміністрації Байдена, має допомогти подолати опір групи республіканців, які заблокували наприкінці вересня ухвалення закону про федеральний бюджет США на новий фінансовий рік. Для досягнення компромісу Байдену довелося погодитися виключити з проєкту витрати на надання допомоги Україні.

«Як я вже сказав, допомога обов'язково включатиме військове обладнання, необхідне для захисту свободи, суверенітету й територіальної цілісності України та допомоги Ізраїлю в захисті в боротьбі з терористичною загрозою», — підкреслив тепер Салліван.

Раніше повідомлялося, що республіканці висунули на посаду спікера Палати представників Конгресу США затятого прихильника Трампа і противника надання допомоги Україні.

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