Другий фронт: різке загострення ситуації на кордоні Ізраїлю з Ліваном

Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про початок евакуації жителів населених пунктів, які розташовані поблизу кордону з Ліваном. Буде повністю евакуйовано 28 населених пунктів, у тому числі Метула, Шломі, Манара, Штула, Рош ха-Нікра.

Їхніх мешканців тимчасово розмістять у гостьових будинках. Усі витрати на евакуацію та проживання сплачує держава. Рішення ухвалено через різке загострення ситуації на кордоні між Ізраїлем та Ліваном. Вже кілька днів тут тривають інтенсивні перестрілки між бійцями ЦАХАЛ та бойовиками радикального руху шиїта «Хезболла».

Армія оборони Ізраїлю 15 жовтня через обстріл з боку «Хезболла» оголосила закритою територією смугу завширшки 4 кілометри на кордоні з Ліваном. Вхід у цю буферну зону категорично заборонений.

Закрити прикордонний район вирішили після ранкового обстрілу населеного пункту Штула на півночі країни. За даними ЦАХАЛ, внаслідок цієї атаки бойовиків загинула одна людина, ще четверо були поранені.

«Хезболла» підтримала масштабний напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якого загинуло понад 1300 ізраїльтян. Є жертви й серед іноземних громадян, включно з українцями.

Протягом наступного тижня «Хезболла» обстрілювала Ізраїль з південних районів Лівану. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

Тим часом у низці західних ЗМІ з'явилися повідомлення, що під час переговорів, у яких брали участь Ізраїль, Єгипет та США, вдалося домовитись про тимчасове припинення вогню у секторі Газа. Нібито ізраїльська сторона погодилася на це, щоб дати можливість сотням тисяч палестинців покинути Газу до початку наземної операції ЦАХАЛ.

«Жодного припинення вогню немає», — заявив 16 жовтня офіс ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Напередодні президент США Джо Байден зробив заяву щодо ситуації на Близькому Сході. Він наголосив, що навіть у нинішніх умовах залишається простір для мирного вирішення.

«Шлях до розв'язання проблеми створення двох держав (Ізраїль та Палестина. — Авт.) у регіоні все ще існує, але шукати його потрібно без участі ХАМАС у цьому процесі», — зазначив Байден. При цьому він назвав ХАМАС «купкою боягузів, які ховаються за спинами мирних жителів». Терористів, які вчинили жорстоку розправу над жителями кібуців та глядачами музичного фестивалю, президент США оголосив «учасниками варварства, яке має такі ж серйозні наслідки, що й Голокост».

Байден додав, що згоден із наміром влади Ізраїлю повністю знищити ХАМАС. Водночас він нагадав, що «значна частина палестинського народу не поділяє погляди ХАМАС та «Хезболла». І на це слід зважати.

Таку саму думку висловив голова Палестинської національної автономії Махмуд Аббас. Він заявив, що дії та політика угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Газа, не відображають інтереси палестинського народу.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус підтвердив повідомлення про те, що терористи ХАМАС вбивали і обезголовлювали єврейських дітей.

416

Читайте нас у Facebook та Instagram