Секретар РНБО Олексій Данілов, який раніше порадив, як українцям захиститись від росії, заявив, що рф хоче розгорнути в Україні новий політичний проєкт, орієнтований на рештки проросійськи налаштованого населення. З цієї причини в Україні «різко активізувалися різноманітні експерти, актори-розвідники та інші аферисти».

«Нині за всіма ознаками фсб рф робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації. Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних „експертів“, „акторів-розвідників“ та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про „провал“ контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про „конфлікти“ серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти „хороших руських“ і зрештою натякають, що з росією необхідно домовлятися», — написав він у Facebook.

Цю заяву Данілов опублікував після заяви колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича про те, що нинішнє українське керівництво «вичерпало межу компетентності». Він закликав до проведення чергових виборів у країні.

На думку Арестовича, який напередодні початку контрнаступу ВСУ неодноразово оптимістично висловлювався про нього, його очікування не були завищеними, проте «ми зробили низку помилок, які загнали ситуацію в стратегічний глухий кут». До них блогер насамперед відніс розтрачування ресурсів «заради міфу про фортецю Бахмут» — спочатку на оборону міста на невигідних рубежах, а потім на «спробу взяти купи щебеню».

За його словами, війська, які зайняті на Бахмутському напрямку, потрібні на на півдні для прориву, але помилку «продовжують посилювати».

Після заяви Данілова Арестович зрозумів, що мали на увазі його, і відповів: «У Арестовича функція — роз'яснювати ситуацію мільйонам людей. Є функція і в Секретаря РНБО — пи_діти державною».

Зазначимо, що Арестовича вже активно цитує постійний представник рф в ООН Василь Небензя.

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Як писали «ФАКТИ», раніше поліція почала досудове розслідування після оприлюднення відео із закритих психологічних семінарів Арестовича, на яких він говорив про жінок та поводження з ними. Заяву до поліції щодо скандальних висловлювать Арестовича подала нродна депутатка Інна Совсун.

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