Пожартував: після скандального виступу Арестовича їм займеться поліція

Народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Про це вона повідомила у Facebook.

«Я написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. І якщо якийсь учасник цього „семінару“ потім спробує зaдyшити жінку — тоді ті, хто постійно запрошував Арестовича на телемарафон, мають знати, що це і їхня відповідальність. Час закінчувати з цим „цирком“, вже давно не смішно», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», Арестович опинився у центрі скандалу. Йдеться про його закриті «психологічні семінари», уривки з яких виклали у мережу журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на каналі «Палає». Зокрема, Арестович називає жінок «істотами» та говорить про бажання «задушити» їх, а чоловіків вважає «богами» та «ідолами», яких потрібно возвеличувати.

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