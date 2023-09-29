Кожен повинен мати вдома кулемет: Данилов порадив, як українцям захиститись від росії

Кожен українець повинен мати вдома зброю, щоб захищатися. Адже такого сусіда-агресора, як росія, не можна нікуди «відсунути» від кордонів нашої країни.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Ми ж росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів і тому маємо розуміння, що постійно маємо бути готові до будь-яких процесів. Кожен має мати вдома кулемет, щоб захищати. Коли ви маєте зброю, у вас зовсім інші відчуття», — сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що треба дуже обережно поводитися зі зброєю, мають бути певні правила. Однак, за його словами, «коли маєте зброю, ви відчуваєте себе більш захищеними».

Також в інтерв'ю Данілов розкрив «невелику таємницю»: зараз українське військово-політичне керівництво розробляє документ про концепцію звільнення всіх окупованих російськими загарбниками територій країни, як це відбуватиметься і що для цього потрібно.

За словами Данілова, документ, найімовірніше, спочатку розглядатиметься на Ставці Верховного головнокомандувача, президента Володимира Зеленського.

«Можу відкривати невеличку таємницю. На одному із засідань Ставки Верховного головнокомандувача, яке нещодавно відбувалося, президент попросив мати розуміння — як ми будемо звільняти всю нашу територію, всю нашу країну, і як це буде виглядати, та що для цього потрібно», — зазначив він.

Так, розповів секретар РНБО, зараз йде «велика робота» щодо такого концепту.

«Це непростий такий документ, і він буде спочатку скорше за все розглядатися на Ставці верховного головнокомандувача», — додав Данілов.

Нагадаємо, офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з рф можливе лише за повної деокупації територій, у тому числі й Криму. Зокрема, президент Володимир Зеленський зазначав, що Україну неможливо уявити без Криму. А керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ мають скоро увійти до Криму. Фактично до звільнення півострова залишилося чекати недовго.

Своєю чергою Олексій Данілов відзвітував про успішне випробування нової української ракети. Свої слова він проілюстрував словами пісні радянських часів «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…». І незадовго після його слів у Севастополі стався «приліт».

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