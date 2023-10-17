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Помер Сергій Сивохо: що відомо

10:42 17 жовтня 2023
Сергій Сивохо

17 жовтня ЗМІ повідомили новину про смерть Сергія Сивохи — відомого українського телеведучого, колишнього гравця КВК, тренера перших сезонів «Ліги Сміху» та ексрадника секретаря РНБО. Першими звістку поширили російські ЗМІ, ніби Сивохо пішов з життя в тимчасово окупованому Донецьку. Причиною смерті називають хронічну хворобу легень.

Невдовзі російські пабліки спростовували інформацію про смерть Сергія. Зазначивши, що артист тяжко хворий, його стан вкрай тяжкий.
Проте згодом пресслужба артиста підтвердила OBOZ.UA, що серце Сергія Сивохи зупинилося о 05:40 вівторка, 17 жовтня.

Також це підтвердила близька подруга Сергія Світлана Бердецька.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть народної артистки України Ніни Матвієнко. Знамениту співачку поховали в Києві на Звіринецькому кладовищі.

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