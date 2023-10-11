У Києві прощаються з Ніною Матвієнко (фото, відео)

Прощання з народною артисткою, Героєм України Ніною Матвієнко, яка померла раптово напередодні свого дня народження, відбулося у середу, 11 жовтня, у Національній філармонії в Києві.

Попрощатися з великою українською співачкою прийшли сотні людей, повідомляє «Суспільне».

У залі, де стояла труна, лунали пісні артистки. Там же розмістили фото родини, нагороди співачки.

Донька артистки Тоня Матвієнко розповіла, що сама Ніна Митрофанівна хотіла, щоб на її похоронах люди не плакали, а посміхнулися і згадали про неї щось хороше.

Попрощатися з артисткою прийшли мер Києва Віталій Кличко, музиканти Дмитро Монатик, Олег «Фагот» Михайлюта, Валентина Ковальська — учасниця тріо «Золоті ключі», у якому співала разом з Матвієнко та Марією Миколайчук, художній керівник Національного хору імені Григорія Верьовки Ігор Курилів та інші.

На вулиці багато людей чекали, щоб провести народну артистку.

На прощанні зачитали також промову від президента Володимира Зеленського, який ще раз висловив співчуття рідним та запевнив, що з українцями назавжди залишаться «неперевершений автентичний і справді магічний голос» Ніни Матвієнко.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня, їй було 75 років. Останній притулок співачки буде на Звіринецькому кладовищі.

Тоня Матвієнко присвятила особливу пісню покійній мамі.

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