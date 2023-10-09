«Не хотіла, щоб бачили її слабкою»: близькі друзі Ніни Матвієнко розкрили причину її смерті

Раптова смерть народної артистки, Героя України Ніни Матвієнко стала шоком не лише для її рідних та близьких, а тисяч шанувальників її творчості по всьому світу. Донька легендарної співачки Антоніна утрималась від коментарів. Друзі, колеги Ніни Митрофанівни поділились спогадами про неї та розкрили причину смерті. За їхніми словами, останнім часом артистка хворіла, перенесла кілька операцій. Вона мужньо трималася і не хотіла, щоб про її стан говорили публічно.

Подруга Ніни Матвієнко, народна артистка України Валентина Ковальська, яка співала з Ніною Матвієнко та Марічкою Миколайчук (дружиною легендарного Івана Миколайчука) у тріо «Золоті ключі», розповіла виданню Обозреватель, що новина про смерть подруги стала страшним ударом. Востаннє вони бачилися влітку цього року, разом їздили на день народження Івана Миколайчука на Буковину, де відвідали кілька заходів.

«Ніна все це витримала, не було навіть натяку на те, що погано почувається. Вона дуже гарний вигляд мала. Правда, був один момент: нас пригощали полуницею. І ввечері, коли Ніна їхала на Київ, з потягу прислала мені фото: „Подивись!“ Її лице різко набрякло. Очевидно, вже погано працювала підшлункова», — розповіла Валентина Ковальська.

Також вона поділилася, що Ніна Митрофанівна перенесла кілька операцій: на підшлунковій, а потім ніби на нирках:

«Вона мені написала: „Вже одна операція пройшла, ще другу чекаю“. Після другої прислала фото. Сиділа в кріслі, гарно виглядала, правда, з коротко підстриженим волоссям. Написала: „Я вже можу сидіти, слава Богу“. Я відповіла: „Ти будеш не тільки сидіти, а й літати на крилах пісень“. Хіба ж могла подумати, що все так страшно?»

Телеведуча та співачка Анжеліка Рудницька каже, що завжди підтримувала дружні стосунки з Ніною Матвієнко, бувала в неї неодноразово вдома та коштувала її знаменитий борщ, ділилася своїми секретами та отримувала життєві поради.

«Я знала, що вона хворіє, але дуже вірила в її одужання. Вона ж дуже сильна, скільки всього пережила — і вистояла. Сподівалася, що внутрішня сила допоможе їй подолати хворобу. Вона народилася у важкий післявоєнний 1947 рік — тоді дуже багато дітей не вижили. В мене мама з цього року, я знаю з розповідей бабусі, як було важко. Ми, її друзі, дізналися про хворобу відносно недавно. Мовчали, бо вона не хотіла показуватися слабкою. Я запитувала Тоню, чи можна приїхати в лікарню, відповіла, що мама не хоче, щоб її бачили такою. Вона до останнього турбувалася, щоб залишатися справжньою княгинею», — поділилася Анжеліка.

Акторка Ольга Сумська згадує, що ще на Різдво вони сиділи за одним столом, співали колядки. Ніна Митрофанівна, як завжди, була енергійною, усміхненою, повною сил та енергії.

«Це були Карпати. Ніночка була така прекрасна, сяюча, життєрадісна — навіть думки не було, що скоро все стане по-іншому. Красуня, енергетика зашкалювала, розкішне вбрання, усмішка. Ми зустрічалися на концертах для військових цієї весни та влітку… Декілька місяців — і отака страшна новина. Ми всі шоковані», — каже Сумська.

Нагадаємо, Ніну Матвієнко поховають у Києві на Звіринецькому цвинтарі.

Українські зірки сумують за співачкою та діляться теплими спогадами про неї.

207

Читайте нас у Facebook та Instagram