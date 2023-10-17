Гайді Клум показала старі фотографії, з яких почалась її кар’єра супермоделі

Коли у 1992 році німецька супермодель Гайді Клум подала заявку на участь у модельному конкурсі, вона була ще нікому не відома. У телевізійному шоу, яке вів Томас Ґоттшальк, вона була коронована як переможниця. Днями 50-річна Клум, яка відсвяткувала ювілей у стилі 20-х минулого століття, показала своїм шанувальникам в інстаграмі, які фотографії вона використовувала для подачі заявки.

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Гайді опублікувала серію простих знімків, на яких вона зображена в різних купальних костюмах. На деяких Гайді сидить на стільці та серйозно дивиться в камеру, іноді можна побачити її широку усмішку. У доданому коментарі супермодель, яка є обличчям кастинг-шоу «Топмодель по-німецьки», яке вже багато років є успішним, пояснює: «Подібно до того, як я дивлюся на фотографії та відео моделей для GNTM, ці фотографії були моїми для участі в конкурсі моделей 1992 року».

Спочатку Клум стала відомою завдяки кастингу формату «Модель — 92». Потім вона стала переможницею в телевізійному шоу, яке вів Томас Ґоттшальк. Конкурс був організований продюсером Крістіаном Зайделем.

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«Ведучий Ґоттшальк започаткував проєкт своїм шоу. Без нього, напевно, не було б сьогодні ні Гайді Клум, ні кастинг-шоу на ProSieben», — сказав Зайдель в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung у 2010 році.

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Поки мама-модель Гайді живе в Лос-Анджелесі з трьома молодшими дітьми та чоловіком Томом Каулітцем, її старша донька Лені Клум не лише вивчає дизайн інтер'єру в Нью-Йорку, а й вже кілька років працює моделлю. Разом мати та донька були обличчями кількох кампаній для спеціалізованого бренду нижньої білизни Intimissimi.

Раніше Гайді Клум розповідала, як з чоловіком відпочивала у Європі.

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