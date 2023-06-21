«Я люблю тебе»: Гайді Клум з чоловіком насолоджуються відпочинком у Європі

Після останнього сезону «Топмодель по-німецьки» та грандіозного фіналу в Кельні модель та ведуча Гайді Клум, яка нещодавно гучно відсвяткувала своє 50-річчя, вирішила відпочити в Європі з сім'єю. Після першої зупинки в австрійських горах, подорож продовжилася на південь. Зірка за власним бажанням зараз перебуває у Венеції — і передає звідти привіт.

Разом з чоловіком Томом Каулітцем Гайді позувала для серії фотографій в Instagram на мосту Ріальто, визначній пам'ятці італійського міста. На знімках бос GNTM і гітарист гурту Tokio Hotel обіймають одне одного, а на одному з них вони щиро цілуються.

«Я люблю тебе», — написала Клум, додавши емодзі у вигляді червоного серця.

Куди далі вирушить сім'я Клум-Кауліц, поки що невідомо. У будь-якому випадку, їхня перша зупинка в горах була пов'язана не лише з розвагами, але й з роботою: Гайді Клум влаштувалася на роботу в популярному серіалі Die Bergretter. На фотографіях вона зображена на знімальному майданчику, одягнена в дірндль — традиційне вбрання німецькомовного населення альпійських регіонів.

Нагадаємо, нещодавно у мережі розкритикували першоквітневий жарт супермоделі Гайді Клум. А раніше зірка нарвались на критику за те, що позувала разом із неповнолітньою дочкою у спідній білизні.

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