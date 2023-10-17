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Суспільство та люди

Застосовувати силу і бити заборонено: що не можуть робити працівники ТЦК при відмові розписуватися у повістці

11:10 17 жовтня 2023
Повістка з ТЦК

При оповіщенні громадян працівникам ТЦК заборонено застосовувати силу до того, хто відмовляється розписуватися у повістці, зокрема бити його.

Про це розповів «Телеграфу» речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Крім того, заборонено затримувати особу і проти її волі доставляти у поліцейський відділок чи в ТЦК у разі відмови від повістки або після її вручення.

До того ж працівники військкомату не мають права забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без супроводу співробітників поліції і без підстави. Також вони не мають права зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування з метою роздачі повісток. Хоча на блокпостах у разі потреби перевірити документи водієві можуть вручити повістку.

При цьому речник ТЦК та СП наголосив, що крім представників ТЦК та СП повістки вручати мають право представники органів місцевого самоврядування, закладів освіти, а також керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності.

Нагадаємо, гучний скандал довкола незаконних схем з мобілізацією спалахнув нещодавно на Прикарпатті.

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