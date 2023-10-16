«Служили» стрілками та санітарами: футболісти «Прикарпаття» потрапили у скандал, на їхнього «покровителя» завели справу (фото)

В Україні, де триває загальна мобілізація, на Прикарпатті підозрюють співробітника військкомату, який налагодив протиправну схему фіктивної військової служби. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру командиру роти охорони обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України). За даними слідства, капітан організував та забезпечив фіктивне проходження служби у ввіреному йому підрозділі для семи осіб, пов’язаних із місцевим футбольним клубом. Вони „служили“ на посадах стрілків, санітарів, водіїв-електриків», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що cлужбовець дозволяв перебувати їм за межами військкомату без поважних причин, не виконувати обов’язків військової служби та використовувати час на власний розсуд. При цьому солдати отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення — їм безпідставно нарахували майже 1,5 млн грн.

«Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади, перевіряється причетність до протиправних дій інших осіб. Крім цього, в рамках кримінального провадження буде надана правова оцінка діям псевдосолдатів», — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як додали в Міністерстві внутрішніх справ, після прийняття «присяги» сім футболістів несли службу виключно на папері. Вони прогуляли 1100 днів служби, проте регулярно отримували фінансове забезпечення. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За інформацією ЗМІ, йдеться про ФК «Прикарпаття». Клуб — учасник чемпіонату України серед команд першої ліги. Неодноразово потрапляв у скандали: 2018-го — через нібито участь у договірних матчах, а в серпні 2023-го — через фіктивну службу частини футболістів у ТЦК Івано-Франківська.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у ще одного військома знайшли необґрунтовані активи. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Львівської області на понад 4,4 млн грн.

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