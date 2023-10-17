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Ворог підступно обстріляв гуртожиток у Слов’янську: під завалами перебувають дві людини

12:12 17 жовтня 2023
Зруйнована будівля коледжу

У ніч проти вівторка, 17 жовтня, російські війська, які нині зазнаюють невдач під Авдіївкою, обстріляли центр Слов'янська Донецької області. Один із «прильотів» припав на гуртожиток аграрного коледжу.

Наразі під завалами будівлі перебувають люди, повідомили у ДСНС України.

«Ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку», — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи.

«На місці події працюють рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи», — додають в ДСНС.

Крім того, чергових острілів вранці зазнав і Херсон — там постраждали будівлі у Дніпровському районі міста. Вогонь ворог вів з тимчасово окупованого лівого берега.

Наслідки обстрілу Херсона

За повідомленням очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у результаті обстрілу житлової зони постраждали двоє працівників охоронної фірми, які перебували у службовій автівці. Ще один поранений — 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок.

Нагадаємо, раніше військові розповіли про наслідки нічної атаки ворожих дронів на Одесу.

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