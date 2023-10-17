Розпочалася шістьсот перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Через складнощі із оточенням міста Куп'янськ та селища Куп'янськ-Вузлова на Харківщині, російські збройні сили роблять спроби оточити Авдіївку на Донеччині.

Таку думку висловив полковник запасу Збройних Сил України та військовий експерт Роман Світан в ефірі одного з телеканалів.

«Вони також намагаються оточити міста Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, але на практиці це складно через наявність річки Оскол, яка дає можливість залишити відкритий прохід. Навіть якщо вони концентрують усі свої сили та ресурси на Макіївці, то до моменту наближення до Діброви та переправі вони зіткнуться з технічними проблемами у переправі через річку Оскол» — вважає експерт.

У результаті оточення Куп'янська та Куп'янськ-Вузлової стало неможливим з технічної точки зору, підсумував експерт. Натомість російські сили зосереджуються на місті Авдіївка на Донеччині і спробують його оточити. Однак, за наявності певних дій та контрзаходів, у Сил оборони України є можливість запобігти і оточенню Авдіївки.

В той же час в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ворог за минулу добу втратив:

особового складу — близько 800 осіб;

танків — 14 одиниць;

бойових броньованих машин — 20 одиниць;

артилерійських систем — 26 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11;

крилатих ракет — 2;

засобів автомобільної техніки та автоцистерн — 22;

спеціальної техніки — 1.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що терміни виходу армії російських загарбників на кордони Донецької області відсунулися до 31 грудня 2023 року.

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