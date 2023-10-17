Нічна атака «шахедів» на Одесу: уламки збитих дронів впали на яхт-клуб (фото)

В Одесі сили ППО збили всі дрони-камікадзе, якими ворог атакував місто минулої ночі. Уламки ворожих цілей упали в районі яхт-клубу, внаслідок чого є руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Наші сили ППО знищили 6 ударних безпілотників. В Одесі уламки збитих „Шахедів“ впали в районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школу парусного спорту, ангар та кілька цивільних плавзасобів», — написав він.

Пошкодження на території клубу

Фрагмент дрона

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих громадян.

Своєю чергою, в Силах оборони півдня України уточнили, що російські загарбники направили на Одесу шість баражуючих боєприпасів типу «shahed-136» з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Ударні дрони противника заходили на удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.

«Уламки одного із збитих БпЛА впали на яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлі школи парусного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали», — повідомили у Силах оборони.

Знищена будівля школи

Нагадаємо, що під час атаки дронів на Одещину в ніч на 26 вересня на Ізмаїльській переправі було знищено та пошкоджено десятки автомобілів.

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