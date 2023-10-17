Допомога від французької ACTED: хто може взяти участь в програмі у жовтні, отримавши 6600 одним платежем
Разом з багатьма міжнародними організаціями французька ACTED продовжує свою діяльність у напрямку грошової гуманітарної допомоги.
Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.
Зареєструватися у програмі можуть люди, які проживають у територіальних громадах, де відбувається реалізація програми надання грошової гуманітарної допомоги від ACTED, та належать до однієї з перерахованих категорій вразливості:
- самотні матері чи татусі, які самостійно виховують дітей;
- люди похилого віоку — від 60 років і старші;
- родини, в складі яких є особи з інвалідністю, та з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;
- багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми до одного року;
- родини з вагітними та жінками, які годують;
- родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.
Крім того, взяти участь у програмі грошової допомоги можуть українці, які проживають у прифронтових і прикордонних регіонах.
Донецька область
Краматорський район: для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані внаслідок активних бойових дій, та лишаються проживати в таких громадах, як Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська.
Запорізька область
Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише чотири населених пункти — Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка).
Миколаївська область
Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в Миколаївському районі — Куцурубській та Очаківських ОТГ.
Сумська область
Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в Охтирському районі (Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ).
Харківська область:
- Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (тільки пʼять населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ.
- Куп’янський район: Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ.
Херсонська область
Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:
- Бериславський район: Високопільська ОТГ, Новоолександрівська ОТГ — лише за списками від органів місцевої влади.
- Херсонський район: Білозерська ОТГ, Чорнобаївська ОТГ, Херсонська ОТГ — лише за списками від органів місцевої влади.
Що передбачає грошова допомога від організації ACTED?
Розмір грошової гуманітарної допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини і буде виплачено одним платежем на період три місяці.
Виплати здійснюватимуться шляхом зарахування переказу на картку для виплат будь-якого банку, переказом на відділення Ощадбанку або на відділення Укрпошти.
Як подати заявку та які документи потрібні
Якщо ви відповідаєте усім критеріям та проживаєте у перелічених громадах, то подати заявку для реєстрації на отримання грошової гуманітарної допомоги можна з 09:00 до 16:00 у робочі дні, за номером телефону 634 535 710.
Для реєстрації також знадобляться документи усіх членів родини:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтва про народження дітей;
- реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);
- акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.
Заявка на отримання грошової гуманітарної допомоги розглядається протягом одного місяця з моменту реєстрації.
В той же час в ACTED попереджають, що реєстрація у програмі не гарантує автоматичного отримання допомоги.
Нагадаємо також, що частина українців має право на отримання грошової допомоги зі США.74