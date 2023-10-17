Допомога від французької ACTED: хто може взяти участь в програмі у жовтні, отримавши 6600 одним платежем

Разом з багатьма міжнародними організаціями французька ACTED продовжує свою діяльність у напрямку грошової гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Зареєструватися у програмі можуть люди, які проживають у територіальних громадах, де відбувається реалізація програми надання грошової гуманітарної допомоги від ACTED, та належать до однієї з перерахованих категорій вразливості:

самотні матері чи татусі, які самостійно виховують дітей;

люди похилого віоку — від 60 років і старші;

родини, в складі яких є особи з інвалідністю, та з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;

багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми до одного року;

родини з вагітними та жінками, які годують;

родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Крім того, взяти участь у програмі грошової допомоги можуть українці, які проживають у прифронтових і прикордонних регіонах.

Донецька область

Краматорський район: для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані внаслідок активних бойових дій, та лишаються проживати в таких громадах, як Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська.

Запорізька область

Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише чотири населених пункти — Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка).

Миколаївська область

Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в Миколаївському районі — Куцурубській та Очаківських ОТГ.

Сумська область

Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в Охтирському районі (Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ).

Харківська область:

Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (тільки пʼять населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ.

Куп’янський район: Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ.

Херсонська область

Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:

Бериславський район: Високопільська ОТГ, Новоолександрівська ОТГ — лише за списками від органів місцевої влади.

Херсонський район: Білозерська ОТГ, Чорнобаївська ОТГ, Херсонська ОТГ — лише за списками від органів місцевої влади.

Що передбачає грошова допомога від організації ACTED?

Розмір грошової гуманітарної допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини і буде виплачено одним платежем на період три місяці.

Виплати здійснюватимуться шляхом зарахування переказу на картку для виплат будь-якого банку, переказом на відділення Ощадбанку або на відділення Укрпошти.

Як подати заявку та які документи потрібні

Якщо ви відповідаєте усім критеріям та проживаєте у перелічених громадах, то подати заявку для реєстрації на отримання грошової гуманітарної допомоги можна з 09:00 до 16:00 у робочі дні, за номером телефону 634 535 710.

Для реєстрації також знадобляться документи усіх членів родини:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження дітей;

реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);

акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

Заявка на отримання грошової гуманітарної допомоги розглядається протягом одного місяця з моменту реєстрації.

В той же час в ACTED попереджають, що реєстрація у програмі не гарантує автоматичного отримання допомоги.

Нагадаємо також, що частина українців має право на отримання грошової допомоги зі США.

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