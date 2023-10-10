Частина українців отримає грошову допомогу із США: хто, скільки та як оформити виплату

Американська благодійна організація Дукат/Cash for Refugees наразі приймає заявки на отримання одноразової фінансової допомоги для сімей з України, яка бореться з повномасштабним вторгненням росії. Сума базової фінансової допомоги на сімʼю складає приблизно 4 415 грн. Розмір допомоги може бути збільшений для окремих категорій родин при пред’явленні відповідних документів, пише zayava.info.

Отримати одноразову грошову допомогу можуть вдови/вдівці, які проживають на території Бучанського району Київської області в обʼєднаних територіальних громадах: Ірпінська, Бучанська, Гостомельська, Бородянська, Немішаївська, Дмитрівська, Макарівська.

Крім того, необхідно відповідати одночасно наступним 3 критеріям:

- статус вдови/вдівця, набутий після 24.02.2022 року;

- в складі сімʼї є дитина віком 13 років і молодше або людина від 65 років;

- наявність офіційної реєстрації місця проживання (прописки) або статусу ВПО на території Бучанського району.

Для того, щоб отримати грошову допомогу від благодійної організації, потрібно заповнити та надіслати форму попередньої реєстрації за цим посиланням.

У заявці вкажіть наступне:

- вкажіть Ваш населений пункт (офіційно зареєстроване місце проживання: прописка або згідно з довідкою ВПО в Бучанському районі Київської області)

- адреса Вашого зареєстрованого місця проживання

- ПІБ

- контактний номер телефону

- дата народження

- дані паспорта або ID-картки

- фотографія першої сторінки паспорту

- фотографія документу що засвідчує місце проживання в Бучанському районі Київської області

- індивідуальний податковий номер (РНОКПП)

- фотографія РНОКПП

- фотографія свідоцтва про народження дитини

- фотографія свідоцтва про шлюб

- фотографія свідоцтва про смерть чоловіка / дружини

- номер Вашої банківської картки Приватбанк або IBAN (для клієнтів інших банків; CVV-код картки зазначати не потрібно)

До благодійної організації можна також звернутися за електронною адресою: [email protected].

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Естонія виплатить потерпілим від війни українцям по 10 800 гривень та як отримати цю допомогу.

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