Естонія виплатить потерпілим від війни українцям по 10 800 гривень: як отримати допомогу

Ще одна організація починає виплати українцям, які постраждали від агресії росії. Рада у справах біженців Естонії надаватиме грошову допомогу у 3600 гривень на місяць мешканцям шести областей України. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Естонський рада у справах біженців надає багатоцільову грошову допомогу українцям, які постраждали від війни, — 3600 грн на одну особу протягом 3 місяців. Виплати надходитимуть на банківський рахунок. Звернутися можна через шість місяців після отримання попередньої виплати.

Програма грошової допомоги розрахована на підтримку мешканців у таких областях:

• Запорізька;

• Донецька;

• Луганська;

• Харківська;

• Херсонська;

• Миколаївська.

«Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям уразливості», — зазначають у фонді.

Рішення про попереднє схвалення заявки приймають на підставі інформації, яку заявник надасть у телефонній розмові з командою організації або через подання онлайн-запиту.

Подати заяву на отримання виплат можна:

• за телефоном 0−671−052−803 — для людей у зоні дії програми (з 9:00 до 12:00);

• через запит на сайті — для людей, які проживають на тимчасово окупованих чи територіях, деокупованих за останні 2 місяці.

Під час дзвінка слід натиснути кнопку відповідно до області, де проживає заявник:

• 1 — Харківська, Донецька області;

• 2 — Запорізька, Луганська;

• 3 — Херсонська, Миколаївська.

Якщо звернення буде схвалено, номер телефону буде додано до бази даних. Тоді можна буде заповнити онлайн-форму. Заявника можуть попросити надати додаткову інформацію електронною поштою. На сторінці сайту можна буде відстежити статус заявки.

Після остаточного підтвердження на банківський рахунок прийде платіж. Якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства чи організації за той самий період, його виключать із програми багатоцільової грошової допомоги Естонської ради у справах біженців.

Як писали «ФАКТИ», частина українців може до 1 листопада отримати допомогу у розмірі до 3100 грн.

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