На зустріч із другом Сі: після видачі міжнародного ордера на арешт путін зважився на поїздку до Китаю

У вівторок, 17 жовтня, президент росії володимир путін, якого ПАРЄ визнала диктатором, прилетів до Пекіна, щоб зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. Державні ЗМІ обох країн підносять візит як «демонстрацію довіри і безмежного партнерства між москвою і Пекіном».

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Нагадаємо, це друга закордонна поїздка путіна відтоді, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт у березні, і перша — за межі колишнього Радянського Союзу. На початку жовтня путін відвідав Киргизстан.

МКС, який звинуватив російського лідера в незаконній депортації дітей з України, зобов'язує 123 держави-члени суду заарештувати путіна і передати його в Гаагу для суду, якщо він ступить на їхню територію. Ні Киргизстан, ні Китай не є членами МКС, створеного для розслідування воєнних злочинів.

У міжнародному аеропорту Пекіна російського президента привітав міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао.

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Востаннє голова Сі бачив свого «дорогого друга» в москві всього за кілька днів після видачі ордера МКС. Тоді Сі запросив путіна взяти участь у третьому форумі «Один пояс, один шлях» у Пекіні.

Російський диктатор візьме участь в офіційному прийомі з нагоди відкриття форуму, організованому Сі Цзіньпіном, і проведе переговори з лідерами В'єтнаму, Таїланду, Монголії та Лаосу.

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Як головний гість форуму путін виступить після Сі Цзіньпіна 19 жовтня. Пізніше цього ж дня відбудуться їхні двосторонні переговори.

Китай відкинув критику Заходу щодо свого партнерства з росією, навіть незважаючи на те, що війна в Україні триває. Пекін наполягає на тому, що його зв'язки з москвою не порушують міжнародні норми, і що він має право співпрацювати з будь-якою країною на власний розсуд.

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Востаннє путін відвідував Китай на зимових Олімпійських іграх у Пекіні в лютому 2022 року. Саме тоді він і Сі оголосили про «безмежне партнерство». А за кілька днів російський диктатор кинув десятки тисяч солдатів у бій і вторгся в Україну.

Раніше повідомлялося, Китай абсолютно нечутливий до токсичності путіна, до чого готуватися Україні.

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