Одним із головних злочинів путінського режиму є насильницьке вивезення українських дітей до росії. Зібрано сотні підтверджень цих злочинних діянь, які російські чиновники чинять на тимчасово окупованих територіях. Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт володимира путіна та марії львової-белової, уповноваженої президента рф у справах дитини, саме через незаконну депортацію дітей з окупованих районів України до росії. Видання «Проєкт» провело власне журналістське розслідування, за результатами якого вперше названо конкретну людину, що займається організацією масового викрадення українських дітей. Це глава російських православних НКО (некомерційних організацій) Олена Мільська.

«Проєкт» встановив, що вивезенням дітей з України займається Національний центр допомоги дітям, одна з організацій, якою керує пані Мільська. Центр спирається на допомогу МНС росії. Річ у тім, що Мільська є дружиною глави МНС Олександра Куренкова. Їхній шлюб був таємно зареєстрований у Кутузовському РАЦСі Москви у грудні 2019 року.

Глава МНС росії Олександр Куренков

Цікаво, що Куренков до того, як стати міністром (призначення відбулося в травні 2020 року), служив у Федеральній службі охорони (ФСО) і був особистим ад'ютантом володимира путіна. До ФСО він працював… фізруком в одній із московських шкіл.

В офіційній біографії міністра немає жодних відомостей про його сімейний стан.

У Мільської теж була дуже цікава кар'єра. Її просував спочатку засновник одіозного телеканалу «Царьград» Костянтин Малофєєв.

У жовтні 2014 року Мільська очолила Фонд Архістратига Михаїла, який ставить собі за мету «підтримку культурних і духовних традицій росії, що сприяють зміцненню російської державності». З грудня того ж року вона значиться головою опікунської ради Національного центру допомоги зниклим і постраждалим дітям.

У 2017−2019 роках Мільська працювала віцепрезиденткою, а потім гендиректоркою Фонду святителя Василя Великого, заснованого Малофєєвим. Нагадаємо, ця організація перебуває під санкціями з боку України.

Уся ця «православна» діяльність і «турбота» про дітей приносить таємній дружині міністра непоганий дохід. Як з'ясували журналісти, Мільська володіє земельною ділянкою і будинком площею близько тисячі квадратних метрів у котеджному селищі «Роздори-2» на Рубльовському шосе. Оціночна вартість будинку — близько 600 мільйонів рублів (6,4 млн доларів). Особняк розташований поруч із державною резиденцією «Барвиха-3», яка закріплена за главою МНС.

Мільській також належать кілька автомобілів преміум-класу загальною вартістю 79,7 мільйона рублів (850 тисяч доларів). Серед них — Lexus LX 570, Mercedes Benz AMG G63, Mercedes Benz S450, Bentley Continental GT і Porsche Boxster S.

Позашлюбний син Мільської Андрій Ковальчук володіє земельною ділянкою в котеджному селищі «Горки-2» на Рубльовці, всього за кілометр від резиденції путіна в Ново-Огарьово. На ділянці є будинок, гараж і лазня вартістю близько 100 мільйонів рублів (понад 1 млн доларів). Причому на момент придбання прав на землю в лютому 2021 року Андрію було 16 років.

Національний фонд допомоги дітям щедро спонсорується з держбюджету. Пряме фінансування склало 600 мільйонів рублів (6,4 млн доларів).

Пресслужба МНС і державні ЗМІ активно піарять організацію Мільської.

Олена Мільська

Наприклад, восени 2022 року на російському телебаченні було показано новинні репортажі про відвідування міністром Куренковим таборів біженців у Ростовській і Бєлгородській областях. У них з'являлися люди в майках НКО Мільської, і глава МНС наводив їхню діяльність як приклад адресної підтримки біженців.

Співробітники МНС разом із волонтерами фонду Мільської брали участь у вивезенні українських дітей із Херсонської області в Краснодарський край у жовтні 2022 року перед здачею російськими військовими Херсона. Мільська сама повідомляла про це в соцмережах.

Директор Центру соціально-психологічної реабілітації в селі Степанівка Володимир Сагайдак заявив, що вивезення дітей із Херсона було насильницьким. «Мені сказали, що, якщо буде якийсь опір, приїдуть солдати, запакують нас разом із дітьми і відвезуть. Я не думаю, що ми можемо щось зробити проти автоматів. Тому діватися було нікуди. Ми розуміли, що це рано чи пізно станеться. Мені сказали, що дітей вивезли в Генічеськ — збрехали. Їх вивезли в Крим, у Краснодарський край, місто Анапа», — розповів Сагайдак журналістам.

Також центр Мільської може бути причетний до вивезення дітей із табору біженців «Ромашка» в Ростовській області. Там перебували вихованці з дитячих будинків Донецька. У табір приїжджав Куренков, а Мільська публікувала в соцмережах фотозвіт про доставку гуманітарної допомоги для дітей від співробітників свого фонду.

Деяких дітей вдалося впізнати за цими фотографіями. Зараз їх утримують у дитячих будинках у башкирських містах Учали та Кумертау і пропонують до усиновлення або опіки.

А ось ще один красномовний момент — волонтери Національного центру допомоги дітям проходили навчання в Гудермесі в так званому «Російському університеті спецназу». Його створив заступник голови Росгвардії в Чеченській республіці Данило Мартинов. У цьому закладі тренують добровольців перед відправкою на війну в Україну.

У грудні 2022 року Мільська і Мартинов оголосили про спільні плани створення 12 регіональних центрів «військово-спортивного виховання і патріотичної підготовки молоді». Для цього проєкту зареєстровано НКО «Центр розвитку військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді» з філіями від Донецька до Салехарда.

У центрах навчатимуть основ вогневої, інженерної, фізичної та психологічної підготовки, управління безпілотними апаратами, тактичної медицини. Навчання розраховане на школярів 14−18 років. Уряд Росії вже виділив на потреби НКО 2,7 мільярда рублів (28,6 млн доларів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що за інформацією народної депутатки України Іванни Климпуш-Цинцадзе, близько 13 000 українських дітей були депортовані до росії.

На фото у заголовку Олена Мільська та путін

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