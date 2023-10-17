Більше не холостяк? Євген Клопотенко заінтригував новиною про весілля

Відомий український кухар Євген Клопотенко, якому приписували роман зі Златою Огнєвіч, здивував прихильників новиною про весілля. На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував фото з нареченою на порозі столичного РАЦСу. Обраницею Євгена стала солістка гурту OY Sound System Вікторія Родко. Дівчина вбрана в білу весільну сукню, в руках тримає букет квітів. Євген не зрадив своєму стилю — обрав сірий костюм та футболку, а на ноги взув капці.

«Щастя любить…», — лише написав Клопотенко під світлиною та пообіцяв трохи згодом розкрити деталі.

Шанувальники в коментарях вітають Євгена з одруженням та вимагають подробиць.

«Вітаннячка! Щастя й кохання вам!», «Щастя молодятам і діточок, як на небі зірочок! Любові і багато щасливих моментів!», «Щастя та злагоди молодим», — пишуть в коментарях. До вітань приєдналася Злата Огнєвіч і Jerry Heile.

Проте інші користувачі мережі припускають, що таким чином Євген привертає увагу до якоїсь рекламної кампанії. Тож, чи одружився Клопотенко насправді, питання залишається відкритим.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Олександра Заріцька з гурту KAZKA зібралася заміж.

До весілля також готується зірка «Жіночого Кварталу» Ірина Сопонару.

Фото: instagram.com/klopotenko

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