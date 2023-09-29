«Біля моря»: солістка гурту KAZKA вперше розповіла подробиці майбутнього весілля

Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла, яким вона бачить своє весілля. Нагадаємо, у 2022 році Олександра стала зустрічатися з музикантом Павлом Тараненко, а у травні повідомила, що планує весілля. Як і коли коханий освідчився їй, Олександра розповіла у проекті «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком».

«Це дуже цікава історія, — сказала співачка. - Я люблю кіно, кінематографічні моменти. Паша давно хотів зробити мені пропозицію, і зробив у цьому квітні. Ми були у відрядженні. Я була в Іспанії, їздила на концерти, Паша їздив у Німеччину за автівкою для армії. Він усе спланував, щоб я їхала назад і ми зустрілися у Венеції. Я зрозуміла, що буде якась така історія. Він знайшов точку, де це буде гарно, дуже переживав. Це було дуже смішно. Він поставив камеру зі словами „Хай вона тут постоїть просто так“. Потім він став на одне коліно… Це те, що запам’ятається. Мені було настільки приємно, що він заморочився».

Олександра поділилася, що до освідчення вони зустрічалися більш як рік. Саме майбутній чоловік — її перше кохання. Також співачка розповіла, де та коли мріє святкувати весілля, і якою бачить свою сукню.

«Ми подумали, що будемо святкувати перемогу України нашим весіллям, — сказала Олександра. — В ідеалі — десь біля моря. Де в Україні найкраще море? В Криму. Хочеться зібрати всіх друзів десь в дуже цікавому місці, хочеться, щоб всім було кайфово. Море, Ялта. Сукня — класика. Біла або молочна. Пляжний варіант, легка та прикольна».

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