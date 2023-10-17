Топ-політиків чекає «вічний» фінмоніторинг

Після того, як Верховна Рада відновила електронне декларування в Україні, нардепи ухвалили законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (РЕР).

Раніше їхні рахунки були під контролем лише три роки після звільнення з посади. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду.

Цей законопроєкт — остання умова ЄС для початку переговорів про членство України.

«Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг», — пише Железняк.

Тобтоу людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має пожиттєво бути під фінансовим контролем. Банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції таких клієнтів та звітувати до контролюючих органів.

Політично значущі особи (Politically Exposed Persons (PEP) — це люди, які обіймають важливі державні посади. Це президент, премʼєр-міністр, члени уряду, народні депутати, секретар РНБО, голова та члени правління Нацбанку, голови та судді Конституційного та Верховного судів, вищих спеціалізованих судів тощо.

Прирівняними до РЕР вважають також членів родин цих посадовців та повʼязаних з ними осіб, наприклад, бізнес-партнерів.

Закон є наслідком виконання рекомендацій Міжнародної групи протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Україна зобовʼязалася виконати ці рекомендації, підписавши угоду про асоціацію з ЄС.

Документ надавався до парламенту декілька разів, але кожного разу не відповідав

рекомендаціям партнерів. У 2022 році депутати проголосували зміни, які передбачали, що статус «політично значущої особи» обмежувався лише трьома роками після звільнення з посади.

Нагадаємо, наприкінці вересня Верховна Рада ухвалила скандальний закон про електронні декларації, в якому передбачено відкриття електронних декларацій топ-посадовців та нардепів.

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