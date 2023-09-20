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Політика

Рада ухвалила скандальний закон про електронні декларації з урахуванням побажань Зеленського

14:58 20 вересня 2023
Верховна Рада

Верховна Рада України виправила закон про відновлення е-декларування, на який раніше наклав вето президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

«ЗА — 341, конституційна більшість) Зміни передбачають одразу відкриття декларацій. Цього разу весь зал був тотально за відкритість. Такі зміни за 2 тижня в ідеології))», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше Верховна Рада повернула електронне декларування, але без важливої поправки.

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