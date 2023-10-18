Вантажівка розчавила легковик на Тернопільщині: троє загиблих (фото)

Невдовзі після того, як на Львівщині сталася велика дорожньо-транспортна пригода жертвами, в Тернопільскій области легковик зіткнувся з вантажівкою — є загиблі.

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Як повідомляють в обласній поліції, ДТП сталася увечорі напередодні: близько 22:00 на дорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська водій автомобіля Volvo FH 13.440 із напівпричепом, рухаючись у напрямку Львова, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Toyota Camry.

Фото поліції

Водій та пасажир легковика — батько і син із села Озерна — від отриманих травм загинули на місці події. Ще до приїзду «швидкої» помер й пасажир вантажівки, водія якої після надання необхідної медичної допомоги затримали.

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Фото поліції

Слідчі внесли дані в ЄРДР відповідно до частини 3 статті 286 ККУ, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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Фото поліції

В ДСНС додали, що ДТП сталася поблизу с. Озерна Озернянської ТГ Тернопільського району.

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Фото ДСНС

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували загиблих, а також вжили заходів щодо недопущення виникнення пожежі на місці ДТП.

Нагадаємо, що на днях під Миколаєвом у ДТП загинули 16-річний велогонщик та його тренер. Мікроавтобус, за кермом якого був тренер Віктор Калинчук, зіштовхнувся з вантажним фургоном Mercedes 316 CDI. Велогонщик Петро Іванов загинув на місці, а тренер — в кареті «швидкої».

Фото ДСНС

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