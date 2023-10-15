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Події

Велика автокатастрофа на трасі Трускавець — Львів: багато загиблих та травмованих (фото)

14:01 15 жовтня 2023
ДТП

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 15 жовтня, на автодорозі «Трускавець-Львів» неподалік міста Трускавець.

Правоохоронці встановили, що зіткнулись автомобілі Toyota Land Cruiser під керуванням 43-річного жителя Києва та Volkswagen Caddy, за кермом якого перебував мешканець міста Рава-Руська віком 56 років.

Внаслідок зіткнення водій Volkswagen та двоє його пасажирок від отриманих травм померли на місці події. Ще четверо людей — пасажир та двоє пасажирок Volkswagen, а також пасажирка Toyota — отримали тілесні ушкодження. Їх діагнози уточнюють медики.

Попередньо встановлено, що причиною зіткнення стало те, що водій Toyota виїхав на смугу зустрічного руху. Він затриманий. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували двох травмованих пасажирів Volkswagen Caddy та транспортували їх до карети швидкої допомоги.

З метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторні батареї на транспортних засобах, повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно відома блогерка Даша Квіткова потрапила у масову ДТП у Києві. Аварія сталася на світлофорі. В мережі пишуть, що саме Квіткова спровокувала ДТП, бо поїхала на червоний сигнал.

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