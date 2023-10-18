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Події

Ворог ударив по Індустріальному району Харкова: є руйнування та постраждалі

12:57 18 жовтня 2023
Електромонтер

Окупаційні російські війська у середу, 18 жовтня, продовжили обстрілювати мирні українські міста — невдовзі після удару по передмістю Дніпра, де загинула жінка, був обстріляний Харків.

«Окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова. Тип озброєння встановлюється. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом. За уточненою інформацією фахівців Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждала цивільна жінка 67 років. Вона отримала осколкові поранення, шпиталізована до медичної установи», — повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, в місті є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після «прильоту» почали роботу зі стабілізації напруги.

Нагадаємо, що вночі окупаційна армія завдала удару по Запоріжжю, де одна з ворожих ракет поцілили у багатоповерхівку. Загинули щонайменше двоє людей.

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Ілюстративне фото зі сторінки Харківської ОВА у соцмережах

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