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Події

Окупанти накрили вогнем приватний сектор у передмісті Дніпра: є жертви (фото, відео)

11:06 18 жовтня 2023
Зруйнований будинок

Рашисти, які вночі вдарили ракетами по Запоріжжю, поціливши у багатоповерхівку, обстріляли передмістя Дніпра — є жертви та руйнування.

«Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали. Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про шість пошкоджених будинків», — повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, вночі ворог з важкої артилерії обстрілював Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади — було випущено майже два десятки снарядів.

Як зазначив керівник ОП Андрій Єрмак, удару було завдано по селу Обухівка, де загинула 31-річна жінка.

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Фото зі сторінки А.Єрмака

Фото зі сторінки А.Єрмака

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Фото зі сторінки А.Єрмака

А міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести. Вісім будинків пошкоджені.

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Фото МВС

Раніше Сергій Лисак повідомляв про атаку Дніпропетровщини ворожими дронами та ракетами, більшість з яких збила ППО, але були й влучання.

Фото зі сторінки Андрія Єрмака

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