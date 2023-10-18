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Суд в Одесі засудив загиблого колаборанта Стремоусова до довічного ув'язнення

13:57 18 жовтня 2023
Кирило Стремоусов

Колишнього «заступника голови адміністрації Херсонської області» Кирила Стремоусова, машину якого розстріляли восени 2022-го, Малинівський райсуд Одеси засудив до довічного ув'язнення.

Як повідомила «Думська», таке рішення колегія суддів на чолі із Сергієм Черевком винесла 18 жовтня. Суд ухвалив таке рішення, оскільки Стремоусов загинув за загадкових обставин на тимчасово окупованій території — українське правосуддя не має жодних фактичних доказів його смерті. Тож колаборанта судили заочно, як живого злочинця, який ховався від слідства.

Стремоусову висунули звинувачення у колабораціонізмі та держзраді. За перший злочин він отримав 9 років ув'язнення, за другий — довічний термін. Крім того, суд ухвалив стягнути з нього 13 тисяч гривень за проведення експертиз та інші процесуальні витрати.

Адвокатеп заявила, що захист вважає вирок надзвичайно суворим навіть для покійного.

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«Тобто за відсутності будь-яких обтяжливих обставин Стремоусову винесено вирок із найвищою мірою покарання. Сторона захисту має намір використати всі засоби національного захисту, а також звернутися до апеляційного суду з оскарженням цього вироку», — цитує адвокатаку Тетяну Бабкову «Укрінформ».

Нагадаємо, що цього літа колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури було засуджено до довічного позбавлення волі за державну зраду .

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Фото з відкритих джерел

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