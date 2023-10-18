Суд в Одесі засудив загиблого колаборанта Стремоусова до довічного ув'язнення

Колишнього «заступника голови адміністрації Херсонської області» Кирила Стремоусова, машину якого розстріляли восени 2022-го, Малинівський райсуд Одеси засудив до довічного ув'язнення.

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Як повідомила «Думська», таке рішення колегія суддів на чолі із Сергієм Черевком винесла 18 жовтня. Суд ухвалив таке рішення, оскільки Стремоусов загинув за загадкових обставин на тимчасово окупованій території — українське правосуддя не має жодних фактичних доказів його смерті. Тож колаборанта судили заочно, як живого злочинця, який ховався від слідства.

Стремоусову висунули звинувачення у колабораціонізмі та держзраді. За перший злочин він отримав 9 років ув'язнення, за другий — довічний термін. Крім того, суд ухвалив стягнути з нього 13 тисяч гривень за проведення експертиз та інші процесуальні витрати.

Адвокатеп заявила, що захист вважає вирок надзвичайно суворим навіть для покійного.

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«Тобто за відсутності будь-яких обтяжливих обставин Стремоусову винесено вирок із найвищою мірою покарання. Сторона захисту має намір використати всі засоби національного захисту, а також звернутися до апеляційного суду з оскарженням цього вироку», — цитує адвокатаку Тетяну Бабкову «Укрінформ».

Нагадаємо, що цього літа колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури було засуджено до довічного позбавлення волі за державну зраду .

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Фото з відкритих джерел

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